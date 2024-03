Durante la conferenza FediForum, Meta ha annunciato che Threads sta arrivando nel fediverso, anticipando come potrebbe funzionare l’integrazione del social.

Il fediverso è un gruppo di social network indipendenti che mirano a diventare interoperabili tra loro. Un esempio è Mastodon, un social di microblogging decentralizzato sempre più apprezzato come alternativa a piattaforme quali ad esempio X.

Meta mostra un’anteprima dell’integrazione di Threads nel fediverso

L’integrazione nel fediverso offrirà agli utenti Threads la possibilità di condividere i propri post su più piattaforme per raggiungere ancora più utenti.

Questo sarà possibile accedendo alle impostazioni dell’account Threads e attivando un’opzione denominata “condivisione fediverse”. Meta mostrerà quindi un pop-up che spiega cos’è esattamente il fediverso e cosa comporta, tuttavia la società fa notare che gli utenti dovranno avere un profilo pubblico per attivare la funzionalità.

Una volta abilitata la condivisione con il fediverso, gli utenti potranno pubblicare su altri servizi che interagiscono tramite ActivityPub. Meta spiega che Threads aspetterà cinque minuti prima di inviare post nel fediverso, in modo da offrire agli utenti un tempo utile per un’eventuale modifica o eliminazione dei propri post.

Se un utente di Threads ha abilitato la condivisione col fediverso, i suoi profili visualizzeranno un’icona a forma di pillola su cui gli altri utenti potranno cliccare per copiare i propri nomi utente di Fediverse.

Questa integrazione al momento è ancora agli albori, pertanto gli utenti del test alpha non possono visualizzare le risposte ai loro post, ma solo i “Mi piace” che ottengono, inoltre Meta avverte che non può garantire che un post eliminato su Threads venga eliminato anche su altre piattaforme collegate, tuttavia la società afferma che sta lavorando molto duramente per migliorare la situazione. A seguire trovate il video dimostrativo di Peter Cottle di Meta.

