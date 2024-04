Corsair amplia la propria offerta di prodotti rivolti ai gamer e annuncia il debutto di due nuove cuffie da gaming, si tratta delle Corsair HS35 v2 e Corsair HS35 Surround v2, soluzioni che mirano a offrire un’ottima qualità audio con un occhio di riguardo all’ergonomia e alla versatilità.

Corsair infatti definisce queste nuove cuffie delle “tuttofare”, una caratteristica che non guarda solo all’ambito di utilizzo dell’utente (giochi, musica o film ad esempio), ma anche alla connettività, facilitata in questo caso dalla presenza di un jack audio da 3,5″. Ma vediamole nel dettaglio.

Corsair HS35 v2 e Corsair HS35 Surround v2: ideali per il gioco e non solo

Le Corsair HS35 v2 e Corsair HS35 Surround v2 possono essere definite delle cuffie gaming multipiattaforma, utilizzabili per intenderci su PC e console come PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. L’obiettivo è quello di offrire la migliore qualità del suono possibile grazie all’implementazione di un coppia di driver al neodimio da 50 mm, appositamente tarati per garantire suoni potenti, ma anche ben definiti e puliti senza distorsioni.

Per l’utente che cerca un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva nei giochi si consiglia ovviamente la variante Corsair HS35 Surround v2 che, rispetto al modello base, integra un ricevitore USB che garantisce l’accesso allo standard audio Dolby Surround 7.1 per tutti i contenuti compatibili.

Come anticipato sopra, le Corsair HS35 v2 guardano anche all’ergonomia e per questo sono state disegnate per supportare al meglio le sessioni di gioco più lunghe. Tra le peculiarità di queste cuffie spicca sicuramente l’archetto sospeso regolabile che mira ad alleviare la pressione sulla testa, abbinato a morbidi padiglioni in tessuto che mantengono fresche le orecchie. Sui padiglioni troviamo controlli integrati per regolare il volume o disattivare l’audio, mentre il microfono omnidirezionale può essere regolato in base alle esigenze dell’utente.

Disponibilità e prezzi

Le nuove cuffie Corsair HS35 v2 e Corsair HS35 Surround v2 sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore, rispettivamente a 49,99 euro e 59,99 euro; le colorazioni disponibili sono: blu, nero e rosso (HS35 Surround v2 solo nero). In Europa e in Italia il debutto è atteso invece per il 30 di aprile, con disponibilità attesa presso i maggiori rivenditori di settore come Amazon.