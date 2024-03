Corsair aggiorna la propria offerta di sistemi a liquido custom Hydro X Series e annuncia il debutto del nuovo iCUE LINK XH405i, una soluzione ad alto profilo pensata per chi cerca prestazioni, estetica e allo stesso tempo un sistema a liquido semplice da gestire a da installare. Nato direttamente dall’esperienza maturata con il suo predecessore, il Corsair XH305i, l’ultimo arrivato nel catalogo del produttore californiano si pone gli stessi obiettivi, ovvero di garantire un pacchetto completo in grado di agevolare l’ingresso nel mondo degli impianti di raffreddamento custom anche agli utenti meno esperti.

iCUE LINK XH405i coniuga il meglio della tecnologia Corsair per quanto riguarda la dissipazione, ma non solo; c’è un occhio di riguardo per l’estetica con il sistema di illuminazione ARGB proprietario e la tecnologia iCUE LINK a singolo cavo che facilita e velocizza tutto il processo di montaggio.

Corsair iCUE LINK XH405i: un kit custom completo e bello da vedere

Come anticipato, Corsair XH405i offre tutto il necessario per entrare in modo semplice ed efficace nel mondo della dissipazione a liquido custom, non solo per il processore ma anche per la scheda grafica grazie a waterblock dedicati di cui parleremo tra poco. Disponibile nelle varianti grigio stealth e bianco, questo kit garantisce un sistema di raffreddamento personalizzato per CPU che integra la più recente tecnologia iCUE LINK. Il kit Corsair iCUE LINK XH405i è composto da un waterblock per CPU ad alta efficienza, un sistema combinato pompa/serbatoio D5, tre ventole QX120 RGB, un radiatore ad alte prestazioni da 360 mm, controller e tutto il necessario per installare, gestire e mettere in funzione il sistema.

Il waterblock per la CPU è un XC7 RGB ELITE, soluzione di fascia top che può tenere a bada i processori più potenti grazie alla sua ampia base in rame abbinata al sistema di flusso Hexa-Flow. La compatibilità è assicurata con un’ampia gamma di CPU AMD e Intel, compresi i modelli più recenti con socket AMD AM5/AM4 e gli Intel LGA 1700, mentre il sistema combinato pompa/serbatoio XD5 RGB ELITE è alimentato invece dalla pompa PWM D5 e un serbatoio integrato in nylon da 440 ml.

A bordo sono presenti diversi sensori di temperatura per un controllo minuzioso dell’impianto, il tutto ovviamente sfruttando il software proprietario e tutto il sistema iCUE Link. La nuova tecnologia Corsair è presente anche sulle tre ventole QX120 RGB in dotazione, installate sul radiatore XR5 da 360 mm; esteticamente impeccabili e ampiamente personalizzabili, queste ventole assicurano effetti RGB incredibili ma anche prestazioni e bassa rumorosità. Ai componenti visti finora si abbinano poi i tubi trasparenti XT Hardline, facilmente modificabili con il kit offerto in bundle per la piegatura (XT Hardline) e un litro di refrigerante XL8 trasparente.

Se oltre al processore avete intenzione di “liquidare” anche la scheda grafica, Corsair offre anche una gamma aggiornata di waterblock per GPU iCUE LINK XG7 RGB, disponibile e compatibile con il nuovo XH405i; stando a quanto dichiarato dal produttore, questi waterblock supportano inoltre schede grafiche come GeForce RTX 4080 e GeForce 4080 SUPER nelle varianti custom MSI SUPRIM/GAMING TRIO e ASUS ROG STRIX/TUF Gaming, risultando tra l’altro pronti per l’ecosistema iCUE Link.

Disponibilità e prezzi

I kit di raffreddamento a liquido custom Corsair Hydro X Series iCUE LINK XH405i e i waterblock per GPU Hydro X Series iCUE LINK XG7 RGB 40-SERIES sono già disponibili sullo store del produttore a questo link (qui per i waterblock GPU). I prezzi come da pronostico non sono popolari, 749,90 euro per il kit iCUE LINK XH405i e 239,90 euro per il waterblock dedicato alla GPU. Le nuove proposte Corsair sono disponibili anche su Amazon, eccole le offerte nel dettaglio:

