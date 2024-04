L’ecosistema di Xiaomi comprende anche tanti e vari prodotti per la smart home e in data odierna, 16 aprile 2024, il colosso asiatico ha presentato un nuovo potente alleato per le pulizie domestiche: Xiaomi Robot Vacuum X20+ viene descritto come un robot aspirapolvere 4-in-1 e arriva sul mercato ad un prezzo interessante, ancora di più grazie alla promozione di lancio.

Xiaomi Robot Vacuum X20+: tra pulizie e smart experience

La diffusione di dispositivi come i robot aspirapolvere e lava-pavimenti smart, che consentono di impostare parametri e gestire il funzionamento comodamente dal proprio smartphone, ha radicalmente cambiato le abitudini di tantissimi utenti rispetto alle pulizie di casa e non solo. L’ultima novità nella categoria si chiama Xiaomi Robot Vacuum X20+, che viene descritto dalla casa madre come un’aspirapolvere robot 4-in-1. Ad affiancare il robot c’è una stazione base all inclusive, la cui dotazione comprende: un serbatoio della polvere da 2,5 litri — che si svuota automaticamente in 10 secondi — e uno da 4 l di acqua pulita, più altri 4 l per l’acqua sporca; sistemi di autopulizia, autosvuotamento e asciugatura. La valvola di aspirazione è da 6.000Pa e l’utente ha facoltà di scelta tra ben quattro diverse modalità di pulizia; il tutto condito dal sistema di asciugatura rapida ad aria a bassa rumorosità e a temperatura ambiente, che è doppiamente utile in quanto da una parte elimina la necessità di lavare a mano e asciugare all’aria il panno, dall’altra previene la proliferazione batterica.

Per quanto riguarda il funzionamento del robot, la tecnologia di navigazione laser LDS gli consente di muoversi con destrezza dopo aver scansionato la casa a 360° e di pianificare con precisione ed efficienza i percorsi di pulizia. A fine lavoro, il robot torna automaticamente alla base ed evita persino di ripercorrere aree già pulite premurandosi di sollevare automaticamente le spugne.

Guardando alla componente smart, Xiaomi Robot Vacuum X20+ è facilmente gestibile mediante l’app ufficiale Xiaomi Home e permette di sfruttare funzionalità come la programmazione delle pulizie e il controllo tramite gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant.

Prezzo, disponibilità e promo lancio

Annunciato oggi, il nuovo robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum X20+ sarà disponibile all’acquisto a partire dal 23 aprile 2024 al prezzo di listino di 399,99 euro sullo store online ufficiale mi.com. Già da oggi, comunque, il dispositivo è disponibile in pre-ordine e, anzi, è persino già sfruttabile la promozione di lancio che rimarrà valida fino al 30 aprile prossimo: tutti coloro i quali acquisteranno il robot Xiaomi su mi.com, potranno beneficiare di uno sconto di 50 euro, portando così il prezzo finale a 349,99 euro. Poche chiacchiere, ecco il link per acquistarlo subito, prossimamente anche su Amazon:

Acquista Xiaomi Robot Vacuum X20+ in promo lancio a 349,99 euro su mi.com