Settimana scorsa, SwitchBot ha annunciato che quasi tutta la sua gamma di dispositivi domestici intelligenti può adesso funzionare con Matter, grazie al suo SwitchBot Hub 2. Quindi, ad esempio, il mini robot aspirapolvere K10 Plus e lo SwitchBot S10 (messo in vendita prossimamente) sono compatibili con Matter. Il problema, però, consiste nel fatto che nessuna delle piattaforme smart home supporta i robot aspirapolvere che funzionano tramite Matter.

Che cos’è Matter

Matter rappresenta un innovativo standard di interoperabilità per le nuove smart home. È stato progettato infatti per fornire un “linguaggio comune” ai dispositivi connessi per comunicare per via locale all’interno dell’abitazione senza dover ricorrere a una connessione cloud. È stato realizzato per garantire agli utenti sicurezza e privacy. È inoltre facile da configurare e ampiamente compatibile.

Matter è un software di connettività basato su IP e di proprietà aperta per i dispositivi domestici intelligenti. È stato sviluppato da diverse aziende, come Amazon, Google, Samsung e Apple. Funziona tramite Wi-Fi, Ethernet e il protocollo di rete mesh a basso consumo Thread. Ad oggi supporta oltre venti diverse tipologie di dispositivi elettronici, come, ad esempio, spine, interruttori, termostati e così via. Tra le principali piattaforme della casa intelligente che supportano Matter vi sono Amazon Alexa, Google Home, Apple Home e Samsung SmartThings.

Cosa cambia con Matter

Il supporto per gli aspirapolvere robot è stato integrato nella versione Matter 1.2, sebbene le piattaforme stiano ancora lavorando per supportarlo. In futuro, Matter consentirà agli utenti di utilizzare la propria piattaforma di “casa intelligente” per accendere e spegnere il robot aspirapolvere; regolare le diverse modalità di pulizia; ricevere notifiche di avvisi quando il robot riscontra delle problematiche.

Inoltre, Matter permetterà il controllo locale del robot, eliminando così le connessioni cloud che sono oggi utilizzate da Google Home e Amazon Alexa. Per gli utenti di Apple Home, in aggiunta, il supporto fornito da Matter sarebbe la prima possibilità di integrare il funzionamento dell’aspirapolvere robot senza fare ricorso a un’applicazione di terze parti.

Però, i robot aspirapolvere ad oggi sono uno dei dispositivi più difficili da integrare con Matter. Infatti, questi dispostivi elettronici hanno sicuramente un funzionamento più complesso rispetto alle funzioni binarie svolte dalla maggior parte dei dispositivi Matter.

Come funziona l’aggiornamento Matter di SwitchBot

In merito ai dispositivi Matter più comuni, l’aggiornamento di SwitchBot (distribuito l’8 aprile tramite un aggiornamento del firmware di SwitchBot Hub 2) ha introdotto in Matter una serie più ampia di dispositivi elettronici, tra cui la spina intelligente Matter; l’illuminazione intelligente; i sensori. Questi dispositivi si sono aggiunti alla già presente serratura intelligente, tende e dito robotico SwitchBot. Inoltre, qualsiasi device basato sull’IR collegato a SwitchBot Hub 2 (come condizionatori, televisori, luci e ventilatori) può essere supportato da Matter.

Per attivare Matter sui dispositivi SwitchBot è necessario uno SwitchBot Hub 2, così da collegare i dispositivi alla piattaforma Matter. Infatti, uno dei vantaggi principali di chi possiede prodotti SwitchBot è che adesso sono compatibili con Apple Home. Questi ultimi erano già compatibili con Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings tramite cloud. Con Matter l’integrazione è locale, così da essere tendenzialmente più stabile e veloce.

SwitchBot dispone di due hub Matter. Lo SwitchBot Hub 2 da $70 (circa 65€) che può supportare fino a 8 dispositivi Matter e l’innovativo SwitchBot Hub Mini (abilitato a Matter), che costa $60 (circa 55€) ed è attualmente disponibile soltanto con la nuova serratura intelligente. Quest’ultimo può supportare fino a quattro dispositivi Matter.

L’azienda ha inoltre annunciato che sta tuttora lavorando a un telecomando universale SwitchBot, a un umidificatore e a un deumidificatore. Tutti questi dispositivi saranno compatibili con Matter. In particolare, l’umidificatore funzionerà con l’aspirapolvere robot SwitchBot S10, che dispone della funzione di riempire l’umidificatore usando il suo serbatoio d’acqua a bordo.