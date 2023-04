A distanza di circa un anno dal lancio dell’ultimo modello, Huawei presenta la sua rinnovata smartband: stiamo parlando di Huawei Band 8, proposta per il momento solo in Cina. Se il produttore cinese agirà come nel 2022, potrebbe volerci solo qualche settimana per avere l’ufficialità dell’arrivo anche in Italia. Per ora possiamo limitarci a osservarla “da distante”.

Huawei Band 8 è più leggera, sottile e tecnologica

Huawei rinnova la sua gamma di smartband lanciando Huawei Band 8, un prodotto che punta molto sul design e sui materiali. Il telaio è piatto con angoli arrotondati e integra un display AMOLED da 1,47 pollici, ossia la stessa diagonale del predecessore: si tratta di una dimensione abbondante per una smartband, ma comunque contenuta per non spingersi nel settore degli smartwatch. Con il nuovo modello Huawei ha deciso di lavorare sulla portabilità e la leggerezza, visto che abbiamo un peso di 14 grammi (-12,5%) e uno spessore di 8,99 mm (-10% rispetto al modello 2022). Le colorazioni tra cui scegliere sono principalmente tre, denominate Green, Black e Sakura Pink (con cinturino che segue la tinta), ma è prevista una particolare versione Vibrant Orange, nera con cinturino in nylon dotato di bordi arancioni.

Huawei Band 8 offre la tecnologia TruSeen 5.0 con monitoraggio della salute multidimensionale. A bordo TruSleep 3.0 per il monitoraggio del sonno, con un rinnovato algoritmo in grado di rilevare diversi aspetti e aiutare a dormire meglio, ma anche TruSport per gli esercizi e l’attività fisica e TruRelax, che insieme alla misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) offre un monitoraggio più approfondito della salute. Sono più di 100 le modalità sportive supportate grazie all’apposito algoritmo. Tutto questo si aggiunge naturalmente alle classiche funzionalità per la lettura dei messaggi, le risposte rapide, i controlli musicali, la visualizzazione del meteo e non solo. La versione con connettività NFC permette di accedere ai pagamenti tramite vari sistemi, ma per questo dovremo attendere delucidazioni riguardo il mercato europeo.

Nessun problema a livello di personalizzazione: la nuova smartband mette a disposizione più di 10.000 quadranti (o watchface, se preferite), oltre a una funzione per crearne di personalizzati attraverso una foto del nostro look del momento.

Ecco un riepilogo delle caratteristiche di Huawei Band 8 diffuse dal produttore:

schermo AMOLED da 1,47 pollici a risoluzione 194 x 368 (282 ppi)

connettività Bluetooth 5.0, NFC (solo nell’apposita versione)

sensore ottico per la frequenza cardiaca, sensore a sei assi (accelerometro e giroscopio)

protezione contro l’acqua, fino a 5 ATM

batteria fino a 14 giorni con uso normale, fino a 9 giorni con uso più intenso o fino a 3 giorni con Always On Display, porta di ricarica magnetica

cinturino in TPU (Black), silicone (Sakura Pink e Green) o nylon (Vibrant Orange)

compatibilità con dispositivi dotati di almeno HarmonyOS 2, Android 6.0 Marshmallow o iOS 9.0

Prezzi e uscita di Huawei Band 8

Huawei Band 8 è stata presentata in Cina ed è disponibile all’acquisto nel Paese in due versioni, una standard e una con NFC. Il prezzo consigliato è di rispettivamente 269 yuan e 309 yuan, corrispondenti al cambio attuale a circa 36 e 41 euro, anche se in questi primi giorni di commercializzazione è previsto uno sconto per entrambe le varianti (che scendono a 239 e 279 yuan, cioè 32 e 37 euro). C’è anche una versione speciale con cinturino in nylon nero con bordo arancione (Vibrant Orange), dal costo leggermente superiore (279 yuan per la standard e 319 yuan per quella NFC).

Le vendite in Cina si aprono oggi per le versioni standard e NFC e il 31 maggio per quella Vibrant Orange. Torneremo sicuramente sulla nuova smartband per annunciarvi la disponibilità nel nostro Paese, quindi continuate a seguirci.

