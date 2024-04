Sebbene siano trascorsi solo pochi mesi dal lancio da parte di Apple dei primi Mac animati da un processore M3, già si pensa alla prossima generazione di CPU del colosso di Cupertino: stiamo ovviamente parlando di M4.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, i processori Apple M4 potrebbero essere pronti a fare il loro esordio sul mercato entro la fine di quest’anno e dovrebbero essere in grado di garantire agli utenti un notevole upgrade.

Ricordiamo, infatti, che con il passaggio da M2 a M3 i miglioramenti in termini di prestazioni non hanno fatto gridare al miracolo mentre con la nuova generazione il colosso di Cupertino pare abbia in programma di alzare in modo deciso l’asticella, dando molta più importanza all’intelligenza artificiale.

Cosa sappiamo per il momento di Apple M4

Dovrebbero esserci almeno tre versioni di Apple M4 e tutti i modelli di Mac dovrebbero essere lanciati con questo nuovo processore.

Entro la prima parte del 2025, sempre secondo Bloomberg, il colosso di Cupertino dovrebbe portare sul mercato vari iMac, un MacBook Pro da 14 pollici entry level, MacBook più potenti da 14 e 16 pollici e vari Mac mini (l’ultima novità per questa serie risale all’inizio del 2023).

Nel corso della primavera del prossimo anno i processori Apple M4 dovrebbero sbarcare anche sui modelli di MacBook Air da 13 e 15 pollici , a metà del 2025 dovrebbe essere lanciato un nuovo modello di Mac Studio ed entro la fine del prossimo anno dovrebbe arrivare anche un nuovo Mac Pro.

In sostanza, nel caso in cui il report di Bloomberg si dovesse rivelare fondato, nel corso dei prossimi 18 mesi il colosso di Cupertino dovrebbe aggiornare tutta la gamma di dispositivi desktop e notebook.

E per tutti tali device saranno le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale il principale punto di forza rispetto alle precedenti generazioni: l’obiettivo del colosso di Cupertino è raggiungere le due principali concorrenti statunitensi, ossia Google e Microsoft.