Mai così economiche su Amazon le cuffie Sony WH-1000XM5

Nonostante siano passati quasi due anni dal lancio, le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono ancora uno dei prodotti più interessanti del settore, specie in caso di offerte come questa.

Su Amazon si possono comprare oggi a un ottimo prezzo, grazie a uno sconto particolarmente corposo, il più elevato visto finora. In questo articolo, tutti i dettagli per approfittarne.

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono in offerta su Amazon

A chi non ne avesse mai sentito parlare o cercasse qualche dettaglio e considerazione consigliamo la lettura della nostra recensione dedicata. Qui basti sapere che le Sony WH-1000XM5 sono il modello di punta del produttore giapponese, delle cuffie wireless che di listino costano 420 euro.

Il perché è presto detto: la qualità audio è molto elevata, merito dei driver da 30 mm e delle varie soluzioni dedicate, fra cui l’Adaptive Sound Control che regola automaticamente i parametri audio in base a dove ci si trova. Anche la tecnologia di riduzione del rumore particolarmente efficace, grazie agli otto microfoni, alla dinamicità degli interventi e alla modalità Trasparenza che, seppur efficace, rende un po’ artefatti i suoni esterni. Molto valida anche la qualità delle chiamate garantita da queste cuffie, che si possono collegare anche a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente grazie al multipunto.

Tutto questo al prezzo di listino citato, piuttosto elevato. Grazie tuttavia all’offerta di Amazon in questione, è possibile risparmiare un bel po’, quasi 130 euro di sconto per la precisione, circa 60 considerando i prezzi attualmente in vigore presso i principali negozi di elettronica di consumo. Le Sony WH-1000XM5 costano su Amazon 292,99 euro (invece di 420 euro), prezzo riservato alla sola colorazione argento (in copertina), con le varianti blu notte e nera in vendita a 349,99 euro. Considerate le consuete oscillazioni dei prezzi di Amazon, vi lasciamo al link per acquistarle, prima che esauriscano o tornino a prezzi più “normali”.

Acquista le Sony WH-1000XM5 a 292,99 euro su Amazon