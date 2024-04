Nella serata di ieri, secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per i propri sistemi operativi ancora supportati, ovvero Windows 10 e Windows 11.

Entrambi hanno ricevuto il Patch Tuesday di aprile 2024, un aggiornamento che include la correzione di numerose vulnerabilità sul fronte della sicureza, la risoluzione di bug e l’implementazione di miglioramenti all’esperienza complessiva; Su Windows 11, inoltre vengono ora attivate in maniera le funzionalità di Moment 5, pacchetto distribuito in maniera “opzionale” alla fine del mese di marzo.

Windows 11 e 10: arriva il Patch Tuesday di aprile 2024

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poco avviato il rilascio del Patch Tuesday di aprile 2024, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutti i sistemi operativi attualmente supportati dal colosso di Redmond.

Nel caso di Windows 11, l’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 23H2, arriva la build 22631.3447; per quelli che, invece, eseguono la vecchia 22H2, arriva la build 22621.3447. In entrambi i casi l’aggiornamento viene etichettato con il codice KB5036893.

Per quanto concerne Windows 10, invece, le uniche versioni ufficialmente supportate sono le 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) e 22H2 che ricevono, rispettivamente, le build 19044.4291 e 19045.4291 (in entrambi i casi, l’aggiornamento è etichettato come KB5036892).

Le novità del Patch Tuesday di aprile 2024 per Windows 11

Il focus principale del nuovo aggiornamento KB5036893 per Windows 11 è relativo alla sicurezza (una consuetudine per i Patch Tuesday). Sono state risolte infatti 150 vulnerabilità, due delle quali risultano catalogate come zero-day e sfruttate attivamente da hacker per la distribuzione di malware:

CVE-2024-26234 (scoperta dai ricercatori di Sophos): è stata sfruttata per implementare una backdoor nei sistemi comrpomessi tramite un driver dannoso firmato con un certificato Microsoft Hardware Publisher valido.

(scoperta dai ricercatori di Sophos): è stata sfruttata per implementare una backdoor nei sistemi comrpomessi tramite un driver dannoso firmato con un certificato Microsoft Hardware Publisher valido. CVE-2024-29988: è stata sfruttata dal gruppo hacker Water Hydra; aggirando i controlli di sicurezza di Windows, è stato distribuito il trojan di accesso remoto DarkMe.

Al netto della risoluzione delle vulnerabilità (le altre 148 risolte fanno riferimento a bug di esecuzione di codice remoto, escalation di privilegi, bypass delle funzionalità di sicurezza e vulnerabilità legate al Secure Boot), come anticipato, il Patch Tuesday di aprile 2024 rende “obbligatoria” l’applicazione delle novità implementate con Moment 5.

Questo aggiornamento delle funzionalità, distribuito in maniera opzionale alla fine del mese di marzo, porta con sé novità come l’aggiunta di nuovo contenuto alla schermata di blocco, la risoluzione di problemi con le impostazioni e con l’audio USB e molto altro.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Le novità del Patch Tuesday di aprile 2024 per Windows 10

L’aggiornamento di aprile 2024 per Windows 10 si concentra invece sulla risoluzione di bug (ad esempio quello sulla mancata visualizzazione della tastiera sui dispositivi dotati di touchscreen) e sul miglioramento della stabilità di sistema, senza disdegnare l’aggiunta di alcune nuove funzionalità (a onor del vero già disponibili in anteprima col precedente aggiornamento KB5035941):

Windows Spotlight come opzione per lo sfondo del desktop (un carosello di sfondi, selezionati direttamente da Microsoft, che cambiano di continuo in maniera automatica).

come opzione per lo sfondo del desktop (un carosello di sfondi, selezionati direttamente da Microsoft, che cambiano di continuo in maniera automatica). Widget MSN sulla schermata di blocco (ci sono widget inerenti al meteo, all’andamento del mercato azionario, alle informazioni sul traffico nelle vicinanze e ai risultati sportivi).

Tra le note di rilascio, viene indicato che alcuni utenti potrebbero visualizzare un messaggio che invita ad aggiornare il computer a Windows 11 nel caso in cui il dispositivo risulti idoneo per l’aggiornamento. Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Come aggiornare Windows 10 e Windows 11

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 10 e Windows 11 e, specie per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: