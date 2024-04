I nuovi Snapdragon X Elite di Qualcomm sono sempre più vicini al debutto e sembrano aver convinto Microsoft che ha in programma un importante evento, con un focus sull’IA, il prossimo 20 di maggio. Nel corso dell’evento ci sarà, molto probabilmente, il debutto dei nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 in versione consumer. Nelle scorse settimane, Microsoft ha svelato le versioni per le aziende dei due Surface che possono contare sui processori Intel Core Ultra.

Per gli utenti consumer, invece, si punterà sui modelli con chip Snapdragon X Elite e, soprattutto, su Windows on Arm su cui, questa volta, Microsoft sembra essere ponta ad investire in modo significativo. Le capacità dei nuovi processori Qualcomm, infatti, sembrano aver convinto, in modo netto, l’azienda americana, pronta ad attaccare il dominio dei MacBook Air con Apple Silicon come il recente MacBook Air con M3.

Microsoft crede nelle potenzialità degli Snapdragon X Elite

Un recente report di The Verge va ad anticipare quelle che saranno le strategie future di Microsoft, pronta ad utilizzare i nuovi Snapdragon X Elite sulle versioni consumer di Surface Pro 10 e Surface Laptop 6. Microsoft starebbe preparando una serie di dimostrazioni per mostrare le capacita della CPU, dell’accelerazione IA oltre che dell’emulazione delle app con i nuovi chip Qualcomm.

I nuovi PC Windows AI, come vengono chiamati internamente da Microsoft, sarebbero in grado di garantire un’emulazione di app più veloce rispetto a Rosetta 2, il sistema utilizzato da Apple per la traduzione di app compilate per processori x86 e che rappresenta uno dei principali punti di forza dell’attuale gamma Mac con chip Apple Silicon. Con queste premesse, quindi, Windows on Arm potrebbe avere un futuro roseo.

Focus sull’intelligenza artificiale

La nuova gamma di computer Windows che utilizzerà i processori Snapdragon X Elite punterà in modo significativo sull’intelligenza artificiale, ottenendo anche funzionalità inedite e in esclusiva (o comunque in anteprima) rispetto ai tradizionali computer Windows. Tra le novità dovrebbe esserci anche un AI Explorer che dovrebbe sfruttare l’intelligenza artificiale per garantire agli utenti la possibilità di “recuperare tutto ciò che hanno visto o fatto con il computer“.

I nuovi PC con chip Snapdragon avranno accesso anche ad alcuni strumenti esclusivi di Windows Studio e potranno creare immagini utilizzando modelli IA in modo gratuito. Ci saranno anche funzionalità avanzate per Copilot, destinato a diventare un vero e proprio protagonista tra i servizi Microsoft in questa nuova generazione di computer Windows. Sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più. La NPU dei chip di Qualcomm, di certo, avrà un ruolo fondamentale sulla nuova generazione di PC Windows.

Tanta potenza per gli utenti

Un altro elemento che andrà a caratterizzare i computer Windows (come i nuovi Surface ma anche le macchine realizzate da altri OEM) dotati di Snapdragon X Elite sarà la potenza, in rapporto ai consumi. Qualcomm, infatti, ha già mostrato vari benchmark che evidenziano le potenzialità dei suoi nuovi chip, più veloci di M2 e in grado di giocarsela con M3 di Apple, nonostante un processo produttivo meno recente (3 nm contro 4 nm di TSMC).

I nuovi Snapdragon X Elite riescono ad avere la meglio anche sugli Intel Core Ultra, in molti casi con vantaggi enormi, e, anche se con qualche fatica, possono far funzionare anche alcuni dei giochi Windows più recenti, garantendo un’esperienza impensabile con le precedenti generazioni dei chip Snapdragon per Windows on Arm. Sui benchmark e sulle effettive capacità dei nuovi chip, però, ci sono ancora molti dubbi e sarà necessario attendere le prossime settimane per avere un’idea più precisa in merito alle reali capacità della nuova famiglia di processori di Qualcomm.

L’appuntamento sul futuro della famiglia Surface oltre che sui nuovi Snapdragon X Elite e con le novità di Microsoft per l’intelligenza artificiale è fissato per il prossimo 20 di maggio.

