Nella serata di ieri, 26 marzo, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 11. Si tratta del cosiddetto Moment 5, update che era stato distribuito quasi un mese fa ma scaricabile solo dagli utenti che avevano abilitato l’opzione di Windows Update che ne velocizza la ricezione: “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili”.

Ora è invece rilevabile e disponibile per tutti gli utenti di Windows 11, sia con la versione 23H2 che con la 22H2, aggiornamento piuttosto corposo che introduce diverse novità e correzioni. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Le novità dell’aggiornamento Windows 11 Moment 5

No, ancora non c’è Copilot integrato, disponibile per ora solo in anteprima in Italia. Ma questo nuovo aggiornamento di Windows 11 contraddistinto dal nome in codice KB5035942, integra le nuove funzionalità di Moment 5 che trovate elencate qui sotto, assieme ad alcune correzioni di problemi precedenti.

Aggiunge altro contenuto alla schermata di blocco . Il contenuto di sport, traffico e finanza verrà visualizzato insieme al meteo. Per attivare questa funzionalità, vai a Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco;

. Il contenuto di sport, traffico e finanza verrà visualizzato insieme al meteo. Per attivare questa funzionalità, vai a Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco; risolve un problema che interessa l’app Impostazioni . Si blocca quando viene utilizzato per rimuovere i dispositivi Bluetooth;

. Si blocca quando viene utilizzato per rimuovere i dispositivi Bluetooth; risolve un problema che interessa l’ audio USB . Non riesce su alcuni processori. Ciò si verifica dopo una pausa, una riproduzione o una ripresa dalla sospensione;

. Non riesce su alcuni processori. Ciò si verifica dopo una pausa, una riproduzione o una ripresa dalla sospensione; risolve un problema che interessa l’impostazione Combina pulsanti della barra delle applicazioni e Nascondi etichette . Le etichette delle app sulla barra delle applicazioni a volte non hanno la lunghezza corretta, il che taglia il testo dell’etichetta. Ciò si verifica quando questa impostazione è impostata su “Quando la barra delle applicazioni è piena” o “Mai”;

. Le etichette delle app sulla barra delle applicazioni a volte non hanno la lunghezza corretta, il che taglia il testo dell’etichetta. Ciò si verifica quando questa impostazione è impostata su “Quando la barra delle applicazioni è piena” o “Mai”; ora permette di usare l’ accesso vocale con le lingue seguenti: Francese (Francia, Canada), Tedesco e Spagnolo (Spagna, Messico);

con le lingue seguenti: Francese (Francia, Canada), Tedesco e Spagnolo (Spagna, Messico); ora permette di usare tutte le funzionalità di accesso vocale su più schermi . Includono sovrapposizioni di numeri e griglie che, in passato, era possibile usare solo sullo schermo principale. Mentre si usa la sovrapposizione della griglia su uno schermo, è possibile passare rapidamente a un altro schermo. Puoi anche usare il comando “ griglia del mouse ” per spostare rapidamente il mouse su un punto specifico di uno schermo. Infine, è possibile usare la funzionalità di trascinamento della selezione per spostare file, app e documenti da uno schermo all’altro. introduce collegamenti vocali o comandi personalizzati. Puoi usarli per creare comandi personalizzati nei dialetti inglesi supportati;

. Includono sovrapposizioni di numeri e griglie che, in passato, era possibile usare solo sullo schermo principale. Mentre si usa la sovrapposizione della griglia su uno schermo, è possibile passare rapidamente a un altro schermo. Puoi anche usare il comando “ ” per spostare rapidamente il mouse su un punto specifico di uno schermo. Infine, è possibile usare la funzionalità di trascinamento della selezione per spostare file, app e documenti da uno schermo all’altro. introduce collegamenti vocali o comandi personalizzati. Puoi usarli per creare comandi personalizzati nei dialetti inglesi supportati; riguardo l’ Assistente Vocale , permette di ascoltare un’anteprima delle dieci voci naturali prima di scaricarle; aggiunge un nuovo comando da tastiera per spostarsi tra le immagini su uno schermo. Migliora anche il rilevamento del testo nelle immagini da parte dell’Assistente vocale, che include la grafia, oltre alle descrizioni delle immagini. In Microsoft Word, l’Assistente vocale annuncia la presenza di segnalibri e bozze o commenti risolti. Indica anche se esistono suggerimenti di accessibilità quando legge il testo nel file. Ora puoi usare l’accesso vocale per aprire applicazioni, dettare testo e interagire con gli elementi sullo schermo. Puoi anche usare la voce per comandi dell’Assistente vocale;

, permette di ascoltare un’anteprima delle dieci voci naturali prima di scaricarle; aggiunge un nuovo comando da tastiera per spostarsi tra le immagini su uno schermo. Migliora anche il rilevamento del testo nelle immagini da parte dell’Assistente vocale, che include la grafia, oltre alle descrizioni delle immagini. In Microsoft Word, l’Assistente vocale annuncia la presenza di segnalibri e bozze o commenti risolti. Indica anche se esistono suggerimenti di accessibilità quando legge il testo nel file. Ora puoi usare l’accesso vocale per aprire applicazioni, dettare testo e interagire con gli elementi sullo schermo. Puoi anche usare la voce per comandi dell’Assistente vocale; questo aggiornamento modifica le app visualizzate nella finestra di condivisione di Windows. L’account usato per l’accesso influisce sulle app in “Condividi con”. La finestra di condivisione di Windows ora supporta la condivisione con WhatsApp nella sezione “Condividi utilizzando”;

di Windows. L’account usato per l’accesso influisce sulle app in “Condividi con”. La finestra di condivisione di Windows ora supporta la condivisione con WhatsApp nella sezione “Condividi utilizzando”; questo aggiornamento modifica le app visualizzate nella finestra di condivisione di Windows. L’account usato per l’accesso influisce sulle app in “Condividi con”. La finestra di condivisione di Windows ora supporta la condivisione con WhatsApp nella sezione “Condividi utilizzando”;

di Windows. L’account usato per l’accesso influisce sulle app in “Condividi con”. La finestra di condivisione di Windows ora supporta la condivisione con WhatsApp nella sezione “Condividi utilizzando”; questo aggiornamento influisce sulla modalità di accensione e disattivazione di Condivisione in prossimità . Questo aggiornamento migliora la velocità di trasferimento di Condivisione in prossimità per gli utenti della stessa rete. In precedenza, gli utenti dovevano trovarsi nella stessa rete privata. Ora gli utenti devono trovarsi nella stessa rete pubblica o privata. Ora puoi assegnare al dispositivo un nome più descrittivo per identificarlo durante la condivisione;

. Questo aggiornamento migliora la velocità di trasferimento di Condivisione in prossimità per gli utenti della stessa rete. In precedenza, gli utenti dovevano trovarsi nella stessa rete privata. Ora gli utenti devono trovarsi nella stessa rete pubblica o privata. Ora puoi assegnare al dispositivo un nome più descrittivo per identificarlo durante la condivisione; questo aggiornamento ti aiuta a conoscere la funzionalità Cast e a scoprire quando è disponibile;

e a scoprire quando è disponibile; aggiunge suggerimenti ai layout di ancoraggio . Ti aiutano ad affiancare istantaneamente più finestre di app insieme. È possibile anche passare il puntatore del mouse sul pulsante Riduci a icona o ingrandisci di un’app (TASTO WINDOWS+Z) per aprire la casella del layout.

. Ti aiutano ad affiancare istantaneamente più finestre di app insieme. È possibile anche passare il puntatore del mouse sul pulsante Riduci a icona o ingrandisci di un’app (TASTO WINDOWS+Z) per aprire la casella del layout. riguardo avvio Windows 365 questo aggiornamento aggiunge la modalità dedicata per Windows 365 Boot. Eseguendo l’accesso al dispositivo di proprietà dell’azienda, si accede anche al Windows 365 Cloud PC. Questa nuova modalità dedicata offre anche un’ esperienza rapida di cambio account . Con questa funzionalità, puoi cambiare rapidamente i profili ed eseguire l’accesso. È anche possibile personalizzare l’esperienza per il nome utente e la password. È inclusa la scelta di un’immagine visualizzata personalizzata per la schermata di blocco, l’archiviazione del nome utente e altro ancora. Un’azienda può personalizzare ciò che gli utenti visualizzano sullo schermo quando accedono a Windows 365 Boot. In modalità condivisa è possibile aggiungere il marchio aziendale da Microsoft Intune. Questo aggiornamento aggiunge un meccanismo di fail fast per Windows 365 Boot. È utile durante l’accesso al PC cloud. Ora puoi gestire le impostazioni del pc fisico (locale) dal pc cloud. Windows 365 Boot consente di accedere e gestire direttamente audio, schermo e altre impostazioni del dispositivo.

questo aggiornamento aggiunge la modalità dedicata per Windows 365 Boot. Eseguendo l’accesso al dispositivo di proprietà dell’azienda, si accede anche al Windows 365 Cloud PC. Questa nuova modalità dedicata offre anche un’ . Con questa funzionalità, puoi cambiare rapidamente i profili ed eseguire l’accesso. È anche possibile personalizzare l’esperienza per il nome utente e la password. È inclusa la scelta di un’immagine visualizzata personalizzata per la schermata di blocco, l’archiviazione del nome utente e altro ancora. Un’azienda può ciò che gli utenti visualizzano sullo schermo quando accedono a Windows 365 Boot. In modalità condivisa è possibile aggiungere il marchio aziendale da Microsoft Intune. Questo aggiornamento aggiunge un per Windows 365 Boot. È utile durante l’accesso al PC cloud. Ora puoi gestire le impostazioni del pc fisico (locale) dal pc cloud. Windows 365 Boot consente di accedere e gestire direttamente audio, schermo e altre impostazioni del dispositivo. riguardo Windows 365 Switch, ora è più facile disconnettersi. Questo aggiornamento aggiunge anche descrizioni comandi al menu Start di Cloud PC. Vengono visualizzate nelle opzioni per disconnettersi e disconnettersi e consentono di sapere come funzionano. Questo aggiornamento aggiunge indicatori desktop per Windows 365 Switch.Vedrai il termine “PC cloud” e “PC locale” sull’indicatore del desktop quando passi da uno all’altro. Il tempo necessario per connettersi a Windows 365 Frontline Cloud PC da Windows 365 Switch potrebbe essere lungo.

Queste erano alcune delle novità del nuovo aggiornamento di Windows 11 23H2 e 22H2, di cui trovate molti altri dettagli nella pagina dedicata di Microsoft in cui vengono riepilogati tutti i cambiamenti e le correzioni apportate da KB5035942.

Come anticipato, l’aggiornamento è disponibile per tutti e, qualora non abbiate già ricevuto la notifica di disponibilità, potete procedere con l’installazione accedendo al menu Impostazioni per poi selezionare Windows Update e fare clic su Verifica disponibilità aggiornamenti.

Potrebbero interessarti anche: Riparabilità e all-in su Copilot: ecco Surface Pro 10 e Laptop 6 per le aziende e Microsoft anticipa DirectSR: semplificherà l’implementazione di DLSS, FSR e XeSS