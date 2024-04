Dopo due anni che possiamo definire a dir poco tragici in quanto a vendite, il mercato PC sembra essere finalmente uscito dalla situazione di stallo e forte perdita in cui era piombato a seguito della pandemia e al successivo lockdown (che vogliamo dimenticare).

Cavalcando le buone notizie relative al segmento PC gaming delle ultime settimane, il nuovo report di IDC puntualizza che finalmente la situazione sta tornando alla normalità, più precisamente che le spedizioni di PC in questo primo trimestre 2024 sono tornate ai livelli pre-pandemia del 2019.

Mercato PC: buone le vendite nel primo trimestre, previsioni ottimistiche

Stando ai dati forniti dallo studio IDC, nei primi tre mesi del 2024 il mercato globale dei PC ha fatto segnare 59,8 milioni di unità spedite; si tratta di un incremento dell’1,5% su base annuale, ma non bisogna dimenticare che il 2023 è stato l’anno peggiore per il settore dei computer visto il declino su base annuale del 28,7%. Quello che però spicca è il volume di vendite dei PC, molto vicino a quello registrato prima della crisi globale, con riferimento al Q1 2019 che faceva segnare qualcosa come 60,5 milioni di unità spedite.

Sempre secondo IDC, la ripresa è legata in modo importante ai dati relativi all’inflazione globale, in leggero calo e con un impatto diretto in mercati come Stati Uniti, Europa, America Latina e Africa; decisivo in questo contesto anche l’andamento dell’economia e del mercato cinese che, visto il volume di vendite, da solo ha dimostrato di poter influenzare in bene e in male tutto il settore, sia per numeri che per form-factor.

In questo contesto di ripresa, un ruolo importante sarà giocato dall’Intelligenza Artificiale e dai PC di nuova generazione ottimizzati per l’AI, così come del resto conferma Jitesh Ubrani, responsabile della ricerca presso IDC:

Nonostante le difficoltà della Cina, si prevede che la ripresa continuerà nel 2024, poiché i nuovi PC con intelligenza artificiale arriveranno sugli scaffali entro la fine dell’anno e gli acquirenti commerciali inizieranno ad aggiornare i PC acquistati durante la pandemia. Oltre alla crescita delle spedizioni, si prevede che i PC AI avranno anche prezzi più alti, offrendo ulteriori opportunità ai produttori di PC e componenti.

Secondo lo studio quindi, il trend per questo 2024 rimane positivo e ottimistico, anche se al momento non sono stati forniti previsioni o dati in termini percentuali per il secondo o il terzo trimestre. Parlando infine di brand e di market-share tra i grandi produttori di settore, tra le prime cinque aziende Lenovo mantiene la leadership con il 23% delle quote di mercato, in netto rialzo su base annua (+7,8%) e seguita a dai soliti HP e Dell, rispettivamente al 20,1% e al 15,5%. Al quarto posto troviamo invece Apple con uno share pari all’8,1%, in crescita rispetto al 2023 del 14,6%, seguita dalla taiwanese ASUS che chiude al 6,1% con una perdita anno su anno del 4,5%.

