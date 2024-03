Il 2023 non è stato un anno particolarmente roseo per il mercato PC gaming, questo nonostante le molte novità viste sia nel segmento dei notebook da gioco che in quello dei PC desktop e della componentistica (vedi CPU e GPU ad esempio). Secondo il più recente report di IDC, International Data Corporation, questo trend è destinato a invertirsi nel 2024 con previsioni in leggero rialzo per il settore PC, capitanato dai notebook, ma decisamente più ottimistiche per quanto riguarda i monitor da gaming. Questi ultimi in realtà non hanno mostrato segnali negativi lo scorso anno, motivo per cui le previsioni al rialzo per il 2024 dovrebbero favorire ulteriormente l’aumento dell’offerta con un conseguente calo dei prezzi.

Mercato PC Gaming in rialzo, ma non aspettiamoci miracoli

Il segmento dei PC gaming è influenzato direttamente dall’andamento del mercato PC, non proprio in salute negli ultimi anni e per questo causa diretta della sostanziale flessione registrata nel corso del 2023. Secondo i dati forniti da IDC, lo scorso anno sono state spedite 44 milioni di unità, un calo su base annuale del 13,2%; sarebbe difficile fare di peggio nel 2024, ma neanche tanto scontato, tuttavia le previsioni degli analisti vedono un’inversione di tendenza con una crescita su base annua dell’1%.

A trainare le vendite ci saranno a quanto pare i notebook da gaming, il tutto però accompagnato da un rialzo dei prezzi di vendita legato alla forte domanda che, sempre secondo IDC, porterà il prezzo medio dei PC da gaming a 1.101 dollari. L’elevata richiesta per notebook e soprattutto GPU premium è stata e sarà determinante da qui ai prossimi mesi; da un lato contribuisce, purtroppo, all’incremento dei costi finali, dall’altro dovrebbe essere il motore che trainerà le vendite di settore nel 2024.

Discorso leggermente diverso per il segmento dei monitor da gaming che, a differenza dei PC, ha chiuso il 2023 in rialzo del 20,3%. Un risultato solido che per il 2024 è destinato ancora a migliorare con una previsione di crescita più contenuta rispetto all’anno scorso stimata al 13,6% e circa 22 milioni di unità spedite. A questo proposito riportiamo le dichiarazioni di Jay Chou, responsabile della ricerca per Worldwide Client Devices Trackers di IDC:

Il volume dei monitor da gioco ha registrato una notevole ripresa dopo un calo nel 2022. Con un prezzo di circa 300 dollari, i monitor da gioco sono una parte essenziale ed economica dell’esperienza di gioco su PC. Il calo dei prezzi e le continue innovazioni hanno portato a un’adozione diffusa di specifiche come frequenze di aggiornamento superiori a 165 Hz, tempi di risposta di 1 ms o meno e un aumento passaggio a risoluzioni più elevate (1440P o superiore). Considerati questi miglioramenti, si prevede che i monitor da gioco continueranno a superare la crescita dei PC da gioco.

Lo studio di IDC si chiude come di consueto con una previsione a lungo termine, anche in questo caso positiva sia per il mercato dei PC che per quello dei monitor da gioco. Stando a quanto riportato nella nota, le spedizioni di PC dovrebbero aumentare da qui al 2028 sino a 52 milioni di unità, lo stesso vale per i display da gaming che nello stesso periodo dovrebbero raggiungere un volume di 29,6 milioni di unità.

