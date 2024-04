È notizia di qualche settimana fa quella secondo la quale TikTok starebbe preparando una nuova applicazione dedicata alla condivisione di foto allo scopo di sfidare apertamente Instagram (e, in senso più ampio, Meta): i primi screenshot diffusi in Rete dagli utenti identificavano la suddetta applicazione come TikTok Photos, tuttavia le più recenti indiscrezioni sull’argomento vanno in una direzione diversa: il nome dell’app dovrebbe essere TikTok Notes.

La popolare piattaforma social di proprietà di ByteDance ha già confermato l’esistenza di una simile applicazione, attualmente in fase di sviluppo; negli ultimi giorni, il quadro si è arricchito di ulteriori dettagli grazie al contributo degli utenti: in diversi hanno visto spuntare notifiche in merito alla nuova app TikTok Notes dedicata alla condivisione di foto sotto forma di post. La notifica in questione segnala il lancio imminente dell’app, dove confluiranno i post contenenti foto già pubblicati dagli utenti; a questi ultimi verrà comunque consentito di impedire che tale condivisione avvenga automaticamente.

TikTok ha ricordato che l’app in discorso non è ancora disponibile e un portavoce della piattaforma ha parlato con i colleghi di TechCrunch, sottolineando la volontà di TikTok di continuare ad innovare l’esperienza d’uso attraverso l’introduzione di nuovi modi che consentano agli utenti di dare libero sfogo alla propria creatività anche attraverso formati come immagini e testi.

In aggiunta a questo, è opportuno riportare che l’URL photo.tiktok.com di proprietà di TikTok (internet archive link) mostra la seguente immagine placeholder, che contiene un aperto riferimento alla nuova app TikTok Notes. Insomma, queste recenti indiscrezioni sembrano smentire quanto emerso il mese scorso: il nome della nuova app di ByteDance per sfidare Instagram non dovrebbe essere TikTok Photos.

Quale che sia la verità, la competizione in materia di piattaforme social rimane accesa: di recente, Facebook ha sfidato TikTok con un nuovo player video; dal canto suo, TikTok sta sperimentando con video da 30 minuti e ha lanciato dei post testuali in stile X e Threads.

