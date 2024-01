TikTok è diventato popolare per i video in formato breve, ma ha lentamente iniziato a orientarsi verso i contenuti di maggior durata avvicinandosi sempre di più a YouTube.

Il social inizialmente limitava i video a 15 secondi, ma successivamente la società ha aumentato il limite a un minuto, poi a tre minuti e infine a 10 minuti. Alcuni mesi fa la piattaforma ha iniziato a testare i video di 15 minuti, ma ora sembra che si stia spingendo oltre.

Il consulente per i social media Matt Navarra ha individuato una nuova funzionalità per i video fino a 30 minuti nella versione beta dell’app per iPhone nel Regno Unito e sembra che anche alcuni utenti dell’app beta per Android si siano imbattuti in questa novità.

Questo nuovo limite permetterebbe a TikTok di ospitare nuove tipologie di contenuti, come ad esempio lezioni e tutorial più approfonditi, ma anche episodi interi di programmi e serie TV.

Questa nuova opzione suggerisce che TikTok vuole attrarre anche i creatori di video di lunga durata che normalmente pubblicano contenuti su YouTube, che nel frattempo tenta di interessare i creatori di contenuti brevi con gli Shorts, tuttavia non tutti gli spettatori di TikTok hanno tempo o voglia di guardare video lunghi e tendenzialmente preferiscono vedere più contenuti nello stesso arco di tempo, vista la natura originaria della piattaforma.

Come per qualsiasi funzionalità in fase di test, non è noto quando o se TikTok prevede di lanciare ufficialmente l’opzione per caricare video di 30 minuti.

Potrebbe interessarti: Come disattivare o eliminare un account tiktok