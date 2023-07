La corsa per accaparrarsi gli utenti Twitter è sempre più accesa e dopo Meta con Threads, ora anche la piattaforma TikTok è pronta a scendere in campo.

Oltre a video e foto, l’app TikTok ora offre la possibilità di condividere post testuali con musica e adesivi e la possibilità di interagire come per i video. I post testuali di TikTok hanno un limite di 1.000 caratteri e sono simili alle storie di Instagram. Ecco come funzionano.

Quando si accede alla pagina della fotocamera, ora è possibile scegliere tra le tre opzioni foto, video e testo. Selezionando quest’ultima si aprirà la pagina di creazione del post testuale con alcune opzioni già esistenti per i video, come quelle per aggiungere audio, abilitare i commenti e autorizzazione i duetti.

Altre opzioni creative includono la possibilità di aggiungere adesivi, tag e hashtag per altri account, argomenti o tendenze pertinenti, modificare i colori di sfondo e salvare le bozze con la facoltà di archiviarle insieme ad altri post non pubblicati, in modo da poterle modificare in seguito o eliminarle definitivamente.

D’altra parte la rivoluzione di Twitter innescata da Elon Musk sta aprendo la strada alle altre piattaforme social, sempre assetate di nuovi utenti.

Meta ha registrato una settimana da record dopo l’uscita di Threads all’inizio di questo mese e sebbene ci sia stato un fisiologico calo di utilizzo dopo il suo picco iniziale, anche TikTok vuole provare a dire la sua.

Per molto tempo le piattaforme concorrenti hanno copiato varie funzionalità da TikTok, ma negli ultimi tempi anche quest’ultima non si sta facendo problemi.

