Il codice dell’ultimo aggiornamento di TikTok suggerirebbe l’imminente lancio di una piattaforma dedicata alla condivisione di fotografie, chiamata “TikTok Photos”. In questo modo, TikTok entrebbe a gamba tesa nello spazio di condivisione di fotografie che Instagram ha sicuramente contribuito a rendere molto popolare. TikTok domina da molto tempo il mercato dei video in breve formato, sebbene Instagram e YouTube ne abbiano copiato la popolarità, integrando nelle loro app contenuti come Reel & Shorts.

Quali sono le novità dell’ultimo aggiornamento di TikTok

Tramite l’analisi dell’APK, TheSpAndroid ha notato numerosi riferimenti a TikTok Photos nell’ultima versione di TikTok (33.8.4). Sarebbero molte, infatti, le stringhe come “Apri TikTok Photos”, “Condividi questo post su TikTok Photos” oppure “Raggiungi altre persone che la pensano allo stesso modo e a cui piacciono i post fotografici”. L’analisi del codice sorgente dell’APK, insomma, è utile per prevedere le funzionalità che potrebbero essere disponibili in un aggiornamento futuro in base al codice in fase di elaborazione. È importante sottolineare, però, che è anche possibile che tali funzionalità previste alla fine non vengano rilasciate al pubblico.

TikTok Photos sembrerebbe quindi offrire uno spazio interamente dedicato alle fotografie. Inoltre, il codice suggerisce che la nuova applicazione permetterà agli utenti di sincronizzare i post con fotografie esistenti dall’app TikTok principale. Questa sincronizzazione sarebbe probabilmente facoltativa. Il codice trapelato, inoltre, rivela l’icona per la nuova applicazione, che rispecchierebbe la combinazione di colori usata per l’app originale.

Anche se TikTok non ha confermato in maniera ufficiale una data di lancio o l’esistenza generale di un’app di questo tipo, quanto rilevato nell’APK potrebbe indicare un lancio imminente. In merito alla fruibilità, si suppone che TikTok Photos sarà disponibile sia su dispositivi Android che iOS.