Aqara annuncia il lancio di un nuovo prodotto pensato per migliorare ulteriormente la smart home: si tratta del Sensore di Movimento e di Luce P2 (Motion and Light Sensor P2), che costituisce la nuova generazione di sensori compatibile con il protocollo Thread e con lo standard Matter. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più, il prezzo e dove è possibile acquistarlo.

Disponibile in Italia il Sensore di Movimento e di Luce P2 di Aqara

Come probabilmente saprete, Matter è uno standard che nasce per semplificare il collegamento tra sistemi e dispositivi della smart home, che si propone come un layer di comunicazione in grado di unificare l’intero settore della domotica. Thread, invece, è un protocollo radio che consente ai dispositivi smart di collegarsi alla rete Internet e agli altri device compatibili.

Aqara propone in Italia il nuovo Sensore di Movimento e di Luce P2 compatibile con Matter over Thread, il “sovra-standard” di integrazione concepito per la domotica e sostanzialmente basato sull’utilizzo combinato di Bluetooth, Wi-Fi e Thread. Compatibile con Google Home, Amazon Alexa, Apple Home e Samsung SmartThings, questa nuova versione offre una connettività migliorata, un basso consumo energetico, una maggiore affidabilità e una bassa latenza.

“Nel mercato globale in rapida espansione dei sensori a infrarossi passivi (PIR), Aqara ha ottenuto un notevole successo, distribuendo oltre 100.000 unità lo scorso anno“, ha dichiarato Cathy You, Aqara Senior Vice President, Global Business and Strategy. “Il lancio del Sensore di movimento e Luce P2, che combina la nostra rinomata tecnologia dei sensori con i più recenti protocolli e standard di connettività, unisce il nostro approccio lungimirante e il nostro impegno nel fornire soluzioni per la smart home pronte per il progresso di domani“.

Il nuovo prodotto integra un sensore a infrarossi passivi (PIR) ultra-grandangolare con un sensore di illuminazione autonomo, che fornisce un rilevamento preciso fino a 7 metri e un angolo fino a 170° in orizzontale e 45° in verticale. Questo semplifica una vasta gamma di scenari di utilizzo, dall’illuminazione automatizzata alla sicurezza, fino al controllo del clima; il sensore misura anche l’intensità della luce indipendentemente dal rilevamento del movimento, consentendo il controllo dell’illuminazione e delle coperture delle finestre e offrendo un maggiore comfort: può monitorare la presenza di persone all’interno di un’area e controllare i valori di illuminazione, permettendo di realizzare facilmente automazioni per diverse attività nella casa, come per tende e luci.

Rispetto al Sensore di Movimento P1 di Aqara, il Sensore di Movimento e di Luce P2 include un sensore di luce separato che può essere utilizzato indipendentemente per l’automazione, oltre che per il rilevamento del movimento, ed è compatibile con Matter. Le automazioni sono eseguite senza l’uso del cloud, proteggendo così la privacy dell’utente e garantendo il funzionamento anche in caso di assenza di connessione a Internet.

Il Sensore di Movimento e di Luce P2 di Aqara è disponibile all’acquisto in Italia su Amazon e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 33,99 euro. Fino all’11 aprile 2024 è disponibile un coupon di lancio che consente di risparmiare il 15% e acquistarlo a 28,89 euro: per approfittare dello sconto, dovete digitare il coupon MLSP2EU1 nel campo dedicato in fase di checkout. Se siete interessati, potete seguire il link qui in basso:

Acquista Sensore di Movimento e di Luce P2 di Aqara su Amazon.it