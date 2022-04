Aqara, marchio leader nella produzione di dispositivi per la smart home, annuncia oggi il lancio di Aqara Motion Sensor P1, la versione aggiornata e rivisitata del proprio sensore di movimento che è diventato un punto di riferimento nel settore. Il nuovo sensore unisce la tecnologia PIR a un sensore di luce per consentire di gestire al meglio le automazioni in base alle diverse situazioni.

Il nuovo sensore è già in vendita sul sito tedesco di Amazon con una promozione per risparmiare il 10%, utilizzando un codice sconto valido fino al 29 aprile.

Aqara Motion Sensor P1

A differenza del modello precedente, che supportava il protocollo Zigbee 1.2, il nuovo sensore Aqara P1 è compatibile con lo standard Zigbee 3.0, offrendo una migliore copertura unita a un’autonomia senza precedenti. Grazie a due batterie CR2450 può arrivare a cinque anni di utilizzo senza che sia necessario sostituire le batterie, un risultato davvero sorprendente.

Uno dei limiti del modello già in commercio era indubbiamente l’impossibilità di regolare il timeout di rilevamento del movimento, fissato in fabbrica a 60 secondi. Aqara P1 invece permette di regolare il timeout a piacimento, in un intervallo compreso da 1 e 200 secondi, così da poterlo adattare a qualsiasi situazione e utilizzo.

E allo stesso modo è possibile regolare la sensibilità su tre livelli, andando a intervenire sulla distanza a cui viene rilevato il movimento. Diventa così più flessibile l’utilizzo in spazi comuni o in grandi spazi, così da attivarne il funzionamento solo in determinate situazioni. Si va da un angolo di visione di 170 gradi fino a due metri fino a un angolo di visione di 150 gradi per distanze fino a sette metri. Il sensore può essere posizionato su un mobile ma anche a parete o a soffitto, utilizzando l’apposito supporto presente nella confezione di vendita.

Requisito fondamentale per il suo utilizzo è ovviamente un hub Zigbee, come ad esempio la telecamera Aqara G2H Pro, o un hub Aqara M2, che vi permetterà di farlo interagire con altri dispositivi IoT presenti in casa, come lampadine, ventilatori ma anche allarmi.

Aqara P1 è compatibile con la maggior parte degli ecosistemi smart home, come HomeKit, Alexa, IFTTT e molti altri. Inoltre sarà in grado di supportare il protocollo Matter, quando sarà rilasciato, tramite un aggiornamento OTA da inviare utilizzando un hub Aqara compatibile. E grazie agli aggiornamenti OTA il sensore potrà ricevere nuove funzioni in futuro, per essere sempre più intelligente.

Grazie al sensore di luminosità inoltre potrete creare automazioni più precise, come l’accensione della luce solo in ambienti bui, risparmiando energia elettrica e allungando la vita delle luci. In occasione del lancio Aqara Motion Sensor P1 può essere vostro con uno sconto del 10%, applicabile con il coupon EUMOTIONP1, a un prezzo di poco superiore ai 20 euro, utilizzando il link sottostante.

Acquista Aqara Motion Sensor P1 su Amazon Germania