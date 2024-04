Nella giornata di oggi, 9 aprile 2024, Amazon ha reso disponibile per tutti i clienti italiani residenti nelle zone in cui il servizio di spesa online Amazon Fresh è attivo. Significa che non è più di un’esclusiva riservata agli iscritti a Prime, ma diventa così accessibile anche per gli utenti Amazon senza alcun abbonamento, per i quali sono tuttavia previste alcune limitazioni.

Amazon Fresh offre consegne della spesa in giornata per tutti i clienti

Disponibile in Italia da più di tre anni, Amazon Fresh è il servizio che permette di fare la spesa alimentare direttamente da casa, dalla sezione dedicata di amazon.it. Col passare dei mesi, è diventato una soluzione sempre più utilizzata, sia per via dei prodotti presenti e degli accordi con nuove catene di supermercati, sia per la disponibilità, considerando che oggi è attivo in alcune delle città più popolose: Roma, Milano, Torino e Bologna.

Ma se finora potevano usare Amazon Fresh soltanto i clienti abbonati ad Amazon Prime (qui per provare Prime gratis per 30 giorni) da oggi il servizio è disponibile per tutti. Basta avere un account Amazon e, come anticipato, risiedere in una delle aree citate in cui il servizio è disponibile, per fare la spesa online e riceverla a casa in giornata.

La differenza sta nei tempi: chi è iscritto ad Amazon Prime può ricevere la spesa in finestre di un’ora, mentre sono di due ore le finestre disponibili per tutti gli altri che utilizzano Amazon Fresh e/o Pam PANORAMA su amazon.it. Non ci sono altre differenze da segnalare.

Chiunque non abbia mai fatto la spesa su Amazon Fresh può approfittare di un incentivo all’utilizzo sotto forma di sconto di 30 euro sui primi tre ordini (10 euro per ciascun ordine), valido fino al 31 maggio e su una spesa minima di 50 euro.

Maggiori dettagli su questo servizio di spesa online, li trovate nel link alla pagina dedicata Amazon Fresh.

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.