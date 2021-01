Amazon Fresh vi dà verdura, frutta e prodotti freschi in giornata a partire da Milano

Sbarca anche in Italia Amazon Fresh, il servizio che permette ai clienti Prime di acquistare prodotti freschi con la garanzia della consegna in giornata. Nessun costo aggiuntivo, visto il nuovo servizio Amazon che è tutto incluso nell’abbonamento Prime, e la possibilità di scegliere tra oltre 10.000 prodotti freschi come carne, pesce, verdura, pasta e prodotti in scatola.

Al momento possono godere di Amazon Fresh solamente i residenti di Milano e di alcuni comuni limitrofi, come Cologno Monzese, Rho e Opera. L’ordine di prodotti freschi può essere effettuato sia sul sito ufficiale di Amazon sia presso il sito di U2 Supermercato, partner locale del colosso dell’e-commerce.

A causa dell’elevata domanda, legata anche all’attuale situazione sanitaria, le finestre di consegna sono limitate e per accedere al servizio è necessario richiedere un invito per poter effettuare i propri acquisti con Amazon Fresh.

I clienti Prime potranno scegliere una finestra temporale di due ore (dalle 8:00 alle 24:00) sette giorni su sette, senza spese di spedizione per ordini superiori ai 50 euro, o al costo di 4,99 euro scegliendo una finestra temporale di un’ora. Entro la prossima estate Amazon Fresh dovrebbe essere esteso anche a Roma e nei piani di Amazon c’è lo sbarco in numerose altre città italiane entro la fine del 2021. In tutti i casi il nuovo servizio Amazon verrà realizzato in collaborazione con partner locali.