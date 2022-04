Tesla rientra nel gruppo di aziende che stanno provando a “rivoluzionare” la mobilità urbana e il colosso statunitense ha tra i propri progetti non soltanto il lancio di nuove auto elettriche ma anche dell’attesissimo robotaxi.

E se vi state chiedendo se si tratti di un progetto a breve termine, la risposta è “sì”: a dire di Elon Musk, infatti, il veicolo dovrebbe entrare in fase di produzione di massa nel 2024.

Viaggiare sul robotaxi di Tesla costerà davvero poco

A rendere così interessante il nuovo veicolo a cui sta lavorando il popolare produttore automobilistico vi è soprattutto un dettaglio rivelato da Elon Musk, il quale ha precisato che si tratterà di una soluzione che sarà in grado di garantire “di gran lunga il costo più basso che i clienti abbiano mai sperimentato”.

E in occasione della conferenza dedicata ai risultati fiscali del primo trimestre del 2022 il CEO di Tesla è tornato sull’argomento, aggiungendo che il robotaxi “sarà altamente ottimizzato per l’autonomia, il che significa che non avrà volante o pedali”.

Punto di forza di tale soluzione dovrebbe essere rappresentato dal cosiddetto Full Self Driving, ossia un dispositivo di assistenza alla guida che dovrebbe essere capace di gestire in totale autonomia e sicurezza la marcia del veicolo.

Elon Musk ci ha tenuto a precisare che il veicolo potrà anche contare su altre innovazioni, ribadendo che si tratta fondamentalmente di una soluzione appositamente ottimizzata per ottenere il costo per miglio (o per km) più basso nel momento in cui si vanno a prendere in considerazione tutti i fattori.

Già nel corso del prossimo anno Tesla dovrebbe essere pronta a presentare il suo robotaxi mentre per vederlo effettivamente in funzione sulle strade ci sarà probabilmente da attendere la parte finale del 2024.

Una cosa, tuttavia, Musk ha voluto specificare: il veicolo in questione avrà un costo per miglio inferiore rispetto a quello di un biglietto dell’autobus.

In sostanza, il robotaxi sembre avere (quantomeno sulla carta) le potenzialità per rivoluzionare il modo in cui ci si muove all’interno delle città, tanto che Tesla ritiene che nei prossimi anni questo sarà uno dei principali motori della crescita del brand. Staremo a vedere.