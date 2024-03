Dopo le dichiarazioni di Qualcomm alla Game Developers Conference 2024 riguardo le possibili prestazioni di Snapdragon X Elite nei giochi, le aspettative sulla nuova piattaforma mobile dell’azienda statunitense sono sicuramente cresciute rispetto a quando il SoC venne annunciato a ottobre. Il colosso dei semiconduttori sta preparando il terreno nel migliore dei modi per un lancio atteso in estate, cercando nel frattempo di “rassicurare” i media e gli influencer riguardo la validità del chip quando si tratta di giochi ottimizzati per Windows.

A questo proposito, la scorsa settimana Qualcomm ha tenuto un altro evento (eXperience Day) destinato proprio a youtuber e influencer, occasione dove pochi fortunati hanno avuto modo di vedere per la prima volta Snapdragon X Elite alle prese con titoli famosi come Control e Baldur’s Gate 3. Non sembra essere andata benissimo, ma vediamo bene i dettagli.

Snapdragon X Elite: prestazioni quasi deludenti, ma può migliorare

Stando al report dei colleghi di TheVerge, che hanno raccolto diverse testimonianze dei presenti, le prestazioni offerte da Snapdragon X Elite non sarebbero entusiasmanti, o meglio in questa fase preliminare sembrano non essere “mature” (almeno si spera). Prestazioni nei giochi a parte, di cui ora parleremo e che comunque vanno prese ancora con le pinze, ci sono sicuramente lati positivi, in primis che i giochi Windows funzionano senza particolari problemi (almeno sembra) su Snapdragon X Elite con emulazione. Un traguardo ottimo, senza dubbio, ma che senza una prova in prima persona sul campo lascia un po’ il tempo che trova.

Venendo ai numeri veri e propri invece, il terreno di scontro con la concorrenza è senza dubbio il gaming a 1080P con dettagli medio o medio-bassi, un ambito che comunque è ben difeso da AMD con i chip grafici della gamma Radeon 600M e 700M, ma anche da Intel con i più recenti Core Ultra con grafica derivata dalle GPU dedicate Arc Alchemist. I risultati riportati da chi ha provato Snapdragon X Elite non sempre coincidono, ma possiamo dire che in linea di massima rimangono in un certo range di FPS che permette di fare almeno un paio di considerazioni preliminari.

In titoli non particolarmente impegnativi come Control e Baldur’s Gate 3, giocati su medio a 1080P, Snapdragon X Elite dovrebbe garantire un media di 30 FPS con upscaling AMD FSR 1.0 attivo impostato su prestazioni; alcuni riferiscono picchi di 40 FPS nelle scene meno impegnative e cali sino a 24-25 FPS in quelle più concitate, ma per adesso i primi prototipi non sembrano poter garantire qualcosa in più.

La situazione può sicuramente migliorare con eventuali ottimizzazioni (che arriveranno), ma la sfida con la controparte AMD/Intel non sarà per niente facile per Snapdragon X Elite, e anche per quanto riguarda i consumi i primi dati non sembrano vedere in vantaggio la proposta Qualcomm rispetto ai notebook Windows. A quanto pare, un laptop con Snapdragon X Elite è accreditato di un consumo di picco di circa 24-25 watt; se pensiamo che i sample testati per l’occasione montano batterie da 49,5 mAh, l’autonomia di uno di questi portatili Qualcomm dovrebbe essere di circa due ore, valore che si avvicina ai portatili da gaming Windows.

Tirando le somme, la compatibilità con i giochi Windows potrebbe non essere un problema per Snapdragon X Elite; un traguardo importante per Qualcomm che, allo stesso tempo, a meno di stravolgimenti che possano portare a un incremento del 100-150% delle performance, sarà nettamente dietro a competitor come AMD. Nel nostro recente approfondimento sulle schede grafiche infatti, il più recente chip integrato di AMD (Radeon 780M) riesce a superare anche i 130 FPS a 1080P, con una media molto alta nella nostra suite di giochi, fatta eccezione per un macigno come Alan Wake 2 (41 FPS).

