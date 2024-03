Microsoft ha da poche ore presentato due nuovi computer che vanno a rinnovare la gamma Microsoft Surface dedicata ai clienti business, con l’obiettivo di offrire dispositivi di buona qualità, con prestazioni all’altezza, focus sull’intelligenza artificiale (vera ossessione per il colosso di Redmond) e un livello di riparabilità mai visto finora sulla gamma Surface.

Non si tratta di modelli inediti ma di computer di nuova generazione di prodotti già esistenti: nello specifico, sono stati presentati i nuovi Surface Pro 10 per le aziende e Surface Laptop 6 per le aziende. Entrambi sono già disponibili al pre-ordine in Italia.

Microsoft rinnova i propri Surface per le aziende: Copilot protagonista

Come anticipato in apertura, Microsoft ha aggiornato la gamma Surface per le aziende con le nuove proposte Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, computer che l’azienda definisce come “i primi PC Surface ottimizzati per l’intelligenza artificiale”.

Tutte le configurazioni disponibili prevedono un processore Intel Core Ultra (con unità di elaborazione neurale per dare il massimo con tutte le funzionalità di intelligenza artificiale) e dispongono di un tasto dedicato a Copilot (sul Surface Pro 10 è presente su una nuova cover con tastiera). In generale, entrambi evolvono i predecessori dal punto di vista delle specifiche e dal punto di vista della riparabilità. Dal punto di vista del sistema operativo, i clienti potranno configurare entrambe le macchine con Windows 11 Pro o con Windows 10 Pro.

Microsoft Surface Pro 10 per le aziende

A differenza del predecessore diretto Surface Pro 9, il nuovo Microsoft Surface Pro 10 per le aziende non dispone “nativamente” di una variante 5G che non sarà disponibile prima della fine dell’anno. Nel primo periodo, questo “tablet” è dotato di processori Intel Core Ultra 5 135U e Intel Core Ultra 7 165U (entrambi con grafica integrata) e può vantare su RAM LPDDR5x (fino a 64 GB) e SSD removibile (fino a 1 TB).

Al pari del predecessore, anche il Pro 10 è realizzato in alluminio anodizzato e mantiene l’iconica kickstand (l’aletta posteriore per tenerlo in piedi) e un display PixelSense Flow da 13 pollici con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz e supporto alla penna; il display, protetto da Corning Gorilla Glass 5, gode di un trattamento antiriflesso. Sono poi presenti l’audio stereo e due fotocamere: una posteriore da 10 megapixel che supporta la registrazione video in 4K; una anteriore, ultra-grandangolare e compatibile con Windows Hello, che permette di effettuare streaming fino al 1440p.

Microsoft Surface Pro 10 per le aziende è poi molto completo sul fronte della connettività (Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3, NFC) e delle porte (2x USB-C 4.0/Thunderbolt 4); troviamo poi la solita porta Surface Connect e la porta dedicata alla tastiera.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Microsoft Surface Pro 10 per le aziende.

Dimensioni: 287 x 208,6 x 9,3 mm

Struttura esterna realizzata in alluminio anodizzato

Colorazioni: Platino e Nero Pulsanti fisici: volume e accensione

Schermo: PixelSense Flow con diagonale da 13 pollici , da 267 ppi in 3:2 Risoluzione: 2880 x 1920 pixel Frequenza di aggiornamento: dinamica , fino a 120 Hz Contrasto di 1300:1 Profilo colori sRGB e Vivid Touchscreen con supporto al multi-tocco ( 10 punti ) Supporto al Dolby Vision IQ Finitura antiriflesso Luminosità tipica in SDR pari a 600 nit Protezione con Gorilla Glass 5 di Corning

con diagonale da , da in 3:2 Processori disponibili: Intel Core Ultra 5 135U Intel Core Ultra 7 165U GPU Intel integrata NPU Intel AI Boost

Memoria RAM: 8 , 16 , 32 o 64 GB (LPDDR5x)

, , o (LPDDR5x) Spazio di archiviazione: SSD removibile da 256 , 512 GB o 1 TB

removibile da , o Sicurezza: Chip TPM 2.0 e accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello

e Fotocamera posteriore: 10 MP (supporta la registrazione video in 4K)

(supporta la registrazione video in 4K) Fotocamera anteriore: 1440p (ultra-grandangolare) con supporto a Windows Hello

(ultra-grandangolare) con supporto a Windows Hello Audio: altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos e due microfoni Studio (con voice focus)

con supporto al e (con voice focus) Tastiere supportate: Tastiera Surface Pro per le aziende Tastiera Signature per Surface Pro per le aziende Tastiera Signature per Surface Pro X per le aziende Tastiera per Surface Pro X per le aziende

Supporto alla penna: progettato per la Surface Slim Pen 2 e supporta il protocollo Microsoft Pen Protocol (MPP)

e supporta il protocollo (MPP) Porte: 2x USB-C 4.0 / Thunderbolt 4 1x porta Surface Connect 1x porta per Tastiera dedicata

Reti e connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , NFC

(802.11 ax), , Sensori: Luce ambientale , Accelerometro , Giroscopio , Magnetometro

, , , Batteria: 47 Wh (versione da 13,5”) o 48 Wh (versione da 15”) Alimentatore da 39 W (modello da 13,5″) Alimentatore da 65 W (modello da 15″)

(versione da 13,5”) o (versione da 15”) Software: Windows 11 Pro o Windows 10 Pro

Microsoft Surface Laptop 6 per le aziende

Il nuovo Microsoft Surface Laptop 6 per le aziende è l’ennesima declinazione del classico laptop del colosso di Redmond, disponibile con CPU Intel Core Ultra 5 135H o Ultra 7 165H e con almeno 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

Realizzato con struttura in alluminio anodizzato, il notebook è disponibile in due differenti dimensioni: 13,5 pollici o 15 pollici. In entrambi i casi il display è ben definito, è protetto con Gorilla Glass 5 (con annesso trattamento antiriflesso) e supporta il multi-tocco a 10 punti, oltre a essere compatibile con la Penna per Surface. Integrati troviamo due altoparlanti Omnisonic con supporto al Dolby Atmos. Per le videochiamate e per lo sblocco sicuro col volto (Windows Hello), troviamo invece una fotocamera frontale con risoluzione Full HD.

Si tratta di un dispositivo davvero completo dal punto di vista di connettività e porte: nel primo caso, non vi sono differenze tra i due modelli (Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3); nel secondo caso, invece, abbiamo qualche differenza. Su entrambi sono presenti porte USB-C 4.0/Thunderbolt 4 (una sul 13,5″ e due sul 15″), una porta USB-A, il jack audio da 3,5 mm e la porta Surface Connect.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Microsoft Surface Laptop 6 per le aziende

Dimensioni: 308 x 223 x 16,7 mm (versione da 13,5 pollici) 340 x 244 x 16,9 mm (versione da 15 pollici)

Struttura esterna realizzata in alluminio anodizzato

Colorazioni: Platino e Nero Pulsanti fisici: volume e accensione

Schermo: PixelSense con diagonale da 13,5 pollici o da 15 pollici , da 201 ppi in 3:2 Risoluzione: 2256 x 1504 pixel (versione da 13,5”) e 2496 x 1664 pixel (versione da 15”) Profilo colori sRGB e Vivid Contrasto di 1300:1 Touchscreen con supporto al multi-tocco ( 10 punti ) Supporto al Dolby Vision IQ Finitura antiriflesso Luminosità tipica in SDR pari a 400 nit Protezione con Gorilla Glass 5 di Corning

con diagonale da o da , da in 3:2 Processori disponibili: Intel Core Ultra 5 135H Intel Core Ultra 7 165H GPU Intel integrata da 8 GB NPU Intel AI Boost

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5), 16 , 32 o 64 GB (LPDDR5x)

(LPDDR5), , o (LPDDR5x) Spazio di archiviazione: SSD removibile da 256 , 512 GB o 1 TB

removibile da , o Sicurezza: Chip TPM 2.0 e accesso con riconoscimento del volto tramite Windows Hello

e Fotocamera Full HD 1080p con supporto a Windows Hello

con supporto a Windows Hello Audio: altoparlanti Omnisonic con supporto al Dolby Atmos e due microfoni Studio (con voice focus)

con supporto al e (con voice focus) Tastiera: QWERTY retroilluminata con tasti removibili Tasto dedicato a Copilot

con tasti removibili Supporto alla penna: progettato per la Penna per Surface e con il protocollo Microsoft Pen Protocol (MPP)

per Surface e con il protocollo (MPP) Porte: 1x USB-C 4.0 / Thunderbolt 4 (modello da 13,5″) 2x USB-C 4.0 / Thunderbolt 4 (modello da 15″) 1x USB-A 3.1 1x jack audio da 3,5 mm (ibrido, in+out) 1x porta Surface Connect 1x lettore di smart card (modello da 15″)

Reti e connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3

(802.11 ax), Sensori: Luce ambientale

Batteria: 47 Wh (versione da 13,5”) o 48 Wh (versione da 15”) Alimentatore da 39 W (modello da 13,5″) Alimentatore da 65 W (modello da 15″)

(versione da 13,5”) o (versione da 15”) Software: Windows 11 Pro o Windows 10 Pro

I Surface più facili da riparare di sempre

Uno degli obiettivi che Microsoft ha raggiunto con i nuovi computer dedicati alle aziende è la semplificazione di manutenzione e riparazione dei dispositivi: i vari componenti interni di entrambi i computer sono dotati di codici QR e contrassegni per facilitare l’identificazione di viti e la reperibilità delle istruzioni di riparazione.

Su Microsoft Surface Pro 10 possono essere sostituiti: Modulo schermo Unità a stato solido rimovibile Batteria Scheda madre (inclusi processore principale e memoria principale) Surface Connect Modulo termico Modulo microfono Porta per unità a stato solido Altoparlanti Involucro (bucket) Fotocamera anteriore Fotocamera posteriore Pulsanti Volume e Alimentazione Sostegno

possono essere sostituiti: Su Microsoft Surface Laptop 6 possono essere sostituiti: Struttura dello schermo (inclusa fotocamera) Struttura della tastiera Unità a stato solido rimovibile Batteria Modulo scheda madre (processore principale e memoria principale) Surface Connect Modulo termico Connettore jack audio Altoparlanti Touchpad Involucro Piedini

possono essere sostituiti:

Questa è l’ennesima puntata legata alla missione pluriennale del colosso di Redmond per migliorare la riparabilità dei propri Surface, nata in seguito all’affermazione di iFixit secondo cui il Surface Laptop originale (del 2017) era “un mostro pieno di colla”.

Da allora la situazione è migliorata, al punto che le due aziende hanno avviato una collaborazione che lo scorso anno è sfociata nella disponibilità dei pezzi di ricambio sul Microsoft Store.

Disponibilità e prezzi dei nuovi Microsoft Surface

Entrambi i nuovi computer dedicati alle aziende della gamma Microsoft Surface sono già pre-ordinabili in Italia attraverso il Microsoft Store, con data d’uscita indicata nel 9 aprile 2024.

Microsoft Surface Pro 10 per le aziende è configurabile in due colorazioni, Platino e Nero, con prezzi che partono da 1429 euro (IVA inclusa) per la versione con Intel Core Ultra 5 135U, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. La versione più costosa è quella con Intel Core Ultra 7 165U, 64 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD, proposta a 3349 euro (IVA inclusa). Tutte le versioni configurabili offrono esclusivamente la connettività Wi-Fi.

Configura e ordina Microsoft Surface Pro 10 per le aziende sullo store Microsoft

Microsoft Surface Laptop 6 per le aziende è configurabile in due colorazioni, Platino (solo modello da 13,5 pollici), e Nero (entrambi i modelli). Ecco i prezzi di partenza:

Versione da 13,5 pollici (Platino) con Intel Core Ultra 5 135H , 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1429 euro (IVA inclusa)

(Platino) con , di RAM e di SSD a (IVA inclusa) Versione da 13,5 pollici (Nero) con Intel Core Ultra 5 135H , 16 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1789 euro (IVA inclusa)

(Nero) con , di RAM e di SSD a (IVA inclusa) Versione da 15 pollici con Intel Core Ultra 5 135H, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD a 1669 euro (IVA inclusa).

Configura e ordina Microsoft Surface Laptop 6 per le aziende sullo store Microsoft

Non ci sono invece informazioni sui due computer in versione dedicata ai clienti consumer: secondo i rumor, rispetto alle controparti per le aziende, questi potrebbero presentare alcune differenze dal punto di vista estetico e probabilmente chip differenti; l’arrivo è previsto più avanti nel corso del 2024.

