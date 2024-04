Nonostante il lancio dei processori Meteor Lake risalga a soli quattro mesi fa, è risaputo che Intel sta lavorando da tempo alle prossime generazioni di CPU per il segmento PC desktop e notebook. L’azienda di Santa Clara ha già condiviso diversi dettagli sulla roadmap CPU per il 2024, confermando in diverse occasioni che quest’anno arriveranno sia i primi prodotti desktop Arrow Lake-S che Lunar Lake, pensati invece per il mondo dei portatili a basso consumo.

I nuovi modelli dovrebbero rientrare nella serie Intel Core Ultra 200, così come del resto confermano le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore sul primo processore della gamma Intel Lunar Lake. Si tratta nel dettaglio dell’Intel Core Ultra 5 234V, letteralmente “scovato” sulla piattaforma Open dall’utente X miktdt; sigla a parte, che al momento non ci suggerisce quasi nulla, il dettaglio più interessante che emerge da questo primo avvistamento è sicuramente la mancanza della funzionalità Hyper-Threading, in realtà già paventata nei mesi scorsi da diversi leak.

Intel Lunar Lake non sembra supportare la tecnologia Hyper Threading

Visto che parliamo di prodotti ancora non ufficialmente annunciati ci tocca ancora utilizzare il condizionale ma, le voci di corridoio trapelate finora su Intel Lunar Lake, nonché Arrow Lake-S, puntavano tutte sul mancato supporto della tecnologia Hyper Threading dei processori next-gen. Parlare di “mancato supporto” potrebbe sembrare quasi una pecca, ma non è il nostro intento, potrebbe essere anche un vantaggio per i chip Intel, ma a oggi non possiamo ignorare che tutti i processori traggono diverso vantaggio da questa tecnologia (così come gli AMD dal Simultaneous Multithreading o SMT) in tutte quelle applicazioni che sfruttano il multi-threading.

Detto questo, e passando oltre il suffisso V presente nella sigla di questo preciso modello, l’inedito Intel Core Ultra 5 234V è un chip da 8 core e 8 thread, caratteristica quest’ultima che scaturisce appunto le osservazioni fatte poco sopra; non sono presenti molte altre indicazioni di carattere tecnico, la frequenza base è rilevata a 2,1 GHz, mentre decisamente più interessante sembra la presenza di un chip grafico della famiglia Intel Iris Xe2 Low Power Graphics (LPG).

Grazie a quest’ultimo, le prestazioni grafiche di Lunar Lake dovrebbero migliorare nettamente rispetto ai chip attuali, garantendo un ulteriore boost anche se paragonate agli ottimi Meteor Lake (Core Ultra). Tornando però alla componente CPU, pare confermato che le soluzioni Lunar Lake utilizzeranno sempre un’architettura ibrida, abbinando in questo caso P-Core Lion-Cove ed E-Core Skymont, abbinando poi la iGPU Xe2 e, non dimentichiamo, una componente NPU rinnovata per i carichi legati all’Intelligenza Artificiale.

Questo Intel Core Ultra 5 234V utilizza probabilmente un mix di quattro core Lion-Cove e quattro Skymont, con un “aiuto” secondo noi più decisivo della NPU rispetto ai modelli attuali della gamma Meteor Lake; questo mix, insieme a tutte le ottimizzazioni della piattaforma Intel di nuova generazione, potrebbe in qualche modo compensare, anche parzialmente, alla mancanza dell’Hyper Threading (vedremo). Qui però entriamo nel campo delle supposizioni, per il momento bisogna attendere qualche test sul campo e soprattutto qualche dettaglio concreto e ufficiale proveniente dalla stessa Intel.