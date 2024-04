Nelle scorse ore Intel ha annunciato la disponibilità del nuovo kit di sviluppo per XeSS 1.3, l’ultima evoluzione della tecnologia di upscaling basata sull’Intelligenza Artificiale dell’azienda di Santa Clara. Le novità di XeSS 1.3 sono diverse e puntano soprattutto all’incremento delle prestazioni e della qualità dell’immagine, vero terreno di scontro con le funzionalità dei competitor, ovvero AMD FSR e NVIDIA DLSS. Ma non è tutto, con Intel XeSS 1.3 migliora anche la flessibilità e arrivano nuovi preset predefiniti, sicuramente utili, oltre ad altre ottimizzazioni che, secondo il produttore, possono portare a un incremento del frame-rate sino al 28% in particolari scenari.

Finora Intel ha lavorato molto bene sulla tecnologia XeSS e, benchmark alla mano, anche sul versante driver le cose sono nettamente migliorate rispetto al recente passato. I benefici di queste ottimizzazioni si possono apprezzare in modo diretto sulle schede grafiche dedicate Intel Arc Alchemist e sulle GPU Integrate derivate dall’architettura Arc (vedi Intel Core Ultra), senza dimenticare che al pari di FSR e DLSS, Intel XeSS può essere utilizzato anche da schede video targate AMD e NVIDIA.

Intel XeSS 1.3: aumentano gli FPS, ma anche qualità e stabilità

Come anticipato in apertura, Intel ha appena rilasciato il kit di sviluppo XeSS 1.3; ne consegue che, da qui in poi, i vari sviluppatori potranno iniziare a implementare la nuova versione sui vari giochi. Evidenziamo questo aspetto in quanto Intel ha anche pubblicato alcuni benchmark ufficiali di giochi testati con e senza XeSS 1.3, tutti titoli che ovviamente al momento non supportano nativamente la nuova versione dell’upscaling.

Considerando tale aspetto, e che i titoli testati utilizzano una build modificata di XeSS, le prestazioni globali e la qualità potranno solo migliorare. Detto questo e tornando ai dati forniti da Intel, il produttore propone dei benchmark della scheda grafica Intel Arc A750 e del processore Core Ultra 7 155H con GPU Integrata Arc. Partiamo da Arc A750, testata a 1440P con dettagli alti e ray-tracing (dove disponibile).

L’incremento prestazionale, come da prassi, varia in base al titolo preso in esame; è meno marcato su titoli di un certo peso (vedi Cyberpunk 2077 ad esempio), ma può arrivare addirittura al 28% su un gioco meno esigente come Diablo IV. Se guardiamo invece alla GPU Integrata del Core Ultra 7 155H, il boost prestazionale è più risicato ma comunque visibile; in questo caso si tratta di benchmark condotti a 1080P con dettagli medi e un miglioramento che nel migliore dei casi tocca l’8%.

Oltre alle prestazioni, Intel XeSS 1.3 migliora anche sotto l’aspetto della qualità generale, dei dettagli e dell’anti-aliasing, riducendo al contempo gli artefatti e fenomeni come il flickering e il ghosting. A queste migliorie infine si aggiungono poi tre nuove modalità predefinite (o preset se preferite), nel dettaglio: Ultra Performance, Ultra Quality Plus e Native Anti-Aliasing. Il nuovo kit di sviluppo Intel XeSS 1.3 conferma, qualora ce ne fosse bisogno, l’interesse sempre costante dell’azienda di Pat Gelsinger per il segmento delle schede grafiche consumer e più in generale per il gaming; un settore dove sicuramente dominano AMD e NVIDIA, ma comunque abbastanza vasto e non sempre coperto (vedi fascia media e medio-bassa), che può tranquillamente accogliere le proposte Intel.