Se siete alla ricerca di un nuovo notebook Windows senza particolari pretese, magari per i vostri figli o comunque in grado di svolgere e gestire senza problemi le applicazioni quotidiane, in queste ore su Amazon c’è un’ottima offerta sull’MSI Modern 14 nella variante C7M-245IT. Si tratta in realtà di un notebook da 14 pollici di tutto rispetto, tra i più venduti di MSI nel segmento di fascia media in quanto offre un’ottimo rapporto qualità/prezzo; in questa particolare variante basata su piattaforma Ryzen 7030U risulta ancora più interessante viste le peculiarità delle APU AMD e la possibilità di sfruttare la scheda grafica integrata Radeon senza particolari rinunce.



MSI Modern 14 C7M-245IT : ha tutto quello che serve e supporta anche il WiFi 6E

MSI Modern 14 C7M-245IT è un notebook con display da 14 pollici (IPS FHD da 60 Hz), vanta un design elegante e curato oltre che particolarmente compatto visto lo spessore di 19,35 mm e un peso che non supera 1,4 Kg. Pensato e ottimizzato anche per il multi-tasking, il notebook MSI prevede una tastiera retroilluminata con touchpad ingrandito oltre alle funzioni 180° lay-flat e Flip-n-Share, con quest’ultima che consente di condividere lo schermo con un clic per uno spazio di lavoro più efficace.

Parlando di hardware, a bordo troviamo un processore Ryzen 5 7530U da 6 core con grafica integrata Radeon e 8 GB di RAM DDR4 da 3.200 MT/s; insieme all’SSD da 512 GB, il reparto memoria probabilmente non è il top, tuttavia in questa fascia di mercato dobbiamo accettare qualche compromesso, in questo caso risolvibile con un successivo upgrade di RAM ed SSD.

Questo MSI Modern 14 è un portatile con Windows 11 Home, supporta connettività WiFi 6E e Bluetooth e non si fa mancare un reparto audio con due altoparlanti di qualità, oltre a porte HDMI, USB-C e USB 3.0. Il tutto viene alimentato da una batteria da 39,3 WHr, senza dimenticare la garanzia di due anni.

MSI Modern 14 C7M-245IT è disponibile su Amazon a 499 euro invece che 599 euro