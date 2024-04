State facendo un pensierino sull’aggiunta di una serratura intelligente alla vostra smart home? Allora potrebbe fare al caso vostro l’offerta lampo disponibile in queste ore su Cafago, che consente di acquistare Aqara Smart Door Lock A100 Pro Zigbee con lettore d’impronte digitali a prezzo scontato. Vediamo come approfittarne prima che vadano esaurite le scorte.

Aqara Smart Door Lock A100 Pro Zigbee in offerta su Cafago

Aqara Smart Door Lock A100 Pro Zigbee è una serratura intelligente compatibile con Google Home (e quindi Google Assistant), Apple HomeKit ed Apple Wallet. Mette a disposizione connettività Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 e funziona a batteria, con un’autonomia fino a 18 mesi.

Si distingue per il design moderno e minimale e offre diversi metodi di sblocco adatti a ogni evenienza: oltre alle già citate impronte digitali, si possono utilizzare password numeriche, Bluetooth, password temporanee, NFC, chiavi di emergenza e persino Apple Home Key, la funzionalità basata su NFC introdotta con iOS 15 che permette l’apertura semplicemente posizionando iPhone o Apple Watch nelle vicinanze (ovviamente con protezione di Face ID, Touch ID o password dell’app Wallet). La password usa e getta è l’ideale per l’accesso sporadico di familiari, ospiti o fornitori di servizi e può essere configurata per funzionare in giorni o orari specifici.

Tra le funzionalità della Smart Door Lock A100 di Aqara pensate per la sicurezza abbiamo il blocco automatico dopo la chiusura della porta, il touchpad anti-peep, l’avviso di porta aperta e il già citato scanner di impronte digitali 3D ad alta efficienza.

Aqara Smart Door Lock A100 Pro Zigbee è disponibile in offerta su Cafago a 167,39 euro (tasse incluse), con consegna gratuita in 3-5 giorni e spedizione dalla Germania (entro 24 ore). La proposta è disponibile solo per un tempo limitato e per una quantità molto limitata di pezzi, quindi se siete interessati il nostro consiglio è quello di non tentennare troppo. Se siete decisi a procedere oppure volete saperne di più potete seguire il link qui in basso.

Acquista Aqara Smart Door Lock A100 Pro Zigbee in offerta

