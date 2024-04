Nel mondo degli accessori audio wireless, Apple si è affermata come uno dei principali attori grazie alla sua acclamata linea di auricolari AirPods. Questi dispositivi, apprezzati per la loro qualità audio, il design ergonomico e la perfetta integrazione con l’ecosistema Apple, sono diventati un must-have per molti utenti. Tuttavia, nonostante l’enorme successo, sembra che l’azienda di Cupertino non si stia adagiando sugli allori e abbia in serbo alcune interessanti novità per i suoi clienti.

Apple starebbe lavorando a un restyling della lineup di AirPods

Secondo le più recenti indiscrezioni provenienti da fonti autorevoli nel settore, Apple starebbe lavorando a un restyling della sua gamma AirPods, con l’obiettivo di offrire modelli più accessibili con le stesse funzionalità avanzate che hanno caratterizzato i modelli presentati fino ad ora. L’analista Jeff Pu ha rivelato che l’azienda punta a rilasciare una versione più economica degli AirPods entro la fine dell’anno, con la produzione affidata a una sussidiaria di Foxconn e l’avvio previsto in una fabbrica in India entro la fine di quest’anno.

Queste voci trovano riscontro nelle precedenti previsioni di Mark Gurman di Bloomberg, il quale aveva suggerito l’arrivo di due versioni aggiornate di AirPods standard per settembre o ottobre. I modelli, identificati con i codici B768E e B768M, potrebbero rappresentare rispettivamente una versione entry-level e una di fascia media, andando a soddisfare le esigenze di diverse fasce di consumatori.

Gurman ha inoltre indicato che questi nuovi modelli presenteranno miglioramenti nel design per una migliore vestibilità, una qualità audio superiore e una custodia di ricarica dotata di porta USB-C. La variante di fascia alta potrebbe includere anche funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore (ANC) e un altoparlante nella custodia di ricarica per facilitare il tracciamento della posizione tramite la funzione Dov’è.

Sebbene non sia chiaro se il modello economico menzionato da Pu corrisponda alla previsione di Gurman per le AirPods di quarta generazione di fascia economica, l’introduzione di un modello dal prezzo più accessibile nella lineup audio di Apple sembra abbastanza probabile. Questa mossa potrebbe consentire a un pubblico più ampio di accedere alla qualità e all’esperienza offerte dalle AirPods, ampliando ulteriormente la base di utenti dell’ecosistema Apple.

Gurman ha anche rivelato che la produzione di massa delle AirPods 4 inizierà a maggio attraverso i partner GoerTek e LuxShare Precision, con un probabile lancio insieme alla serie iPhone 16 che avverrà con tutta probabilità nel mese di settembre. Questo suggerisce che Apple stia pianificando un evento di presentazione piuttosto corposo e significativo, in cui potrebbe svelare non solo i suoi nuovi smartphone di punta, ma anche le innovazioni nel campo degli accessori audio.

Nuove AirPods Max in vista, ma le modifiche potrebbero essere poche

Oltre alle AirPods di nuova generazione, circolano voci riguardanti un aggiornamento dei premium AirPods Max previsto per l’ultimo trimestre del 2024. Tuttavia, le aspettative suggeriscono cambiamenti minori, tra cui l’introduzione di una porta di ricarica USB Type-C come principale novità, insieme alla possibilità di nuove opzioni di colore. Attualmente le AirPods Max sono disponibili in verde, rosa, argento, azzurro e grigio siderale.

Apple sembra più che determinata a mantenere la sua posizione di leader nel mercato degli auricolari wireless, offrendo una gamma più diversificata di AirPods per soddisfare le esigenze di un’ampia fascia di consumatori. Con l’introduzione di modelli più accessibili e funzionalità avanzate, l’azienda di Cupertino punta a consolidare il successo della sua linea di accessori audio, rafforzando al contempo il proprio ecosistema di prodotti e servizi. Non resta che attendere gli eventi di presentazione ufficiali per scoprire tutte le novità che Apple ha in serbo per noi.

In copertina Apple AirPods Pro 2

