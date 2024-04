Chi acquista un iPhone o un iPad spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori di Apple è in grado di garantire ma, come ogni cosa, anche esso prima o poi ha una fine.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, se con iOS 18 non dovrebbero esservi novità per quanto riguarda i dispositivi supportati rispetto alla precedente versione del sistema operativo, diverso il discorso sarebbe per iPadOS 18.

Quali iPhone riceveranno iOS 18

Iniziando da iOS 18, la nuova versione del sistema operativo dovrebbe sbarcare su tutti i seguenti modelli di iPhone:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (seconda generazione)

iPhone SE (terza generazione)

In sostanza, iOS 18 dovrebbe essere compatibile con tutti i modelli che già supportano iOS 17.

Quali iPad riceveranno iPadOS 18

Passando ad iPadOS 18, il colosso di Cupertino pare abbia in programma di eliminare il supporto per la sesta generazione di iPad, la seconda generazione iPad Pro con display da 12,9 pollici e iPad Pro con display da 10,5 pollici.

Ciò significa che iPadOS 18 dovrebbe supportare i seguenti device:

iPad – dal modello del 2019 in poi

iPad mini – dal modello del 2019 in poi

iPad Air – dal modello del 2019 in poi

iPad Pro – dal modello del 2018 in poi

Quando saranno rilasciati iOS 18 e iPadOS 18

Per il lancio ufficiale delle nuove versioni di iOS e iPadOS ci sarà da avere pazienza sino a giugno: il colosso di Cupertino, infatti, le annuncerà in occasione della Worldwide Developers Conference 2024.

Nei mesi successivi prenderanno il via i consueti test pubblici mentre per il rilascio su scala globale bisognerà attendere la fine dell’estate.

