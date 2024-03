In occasione della Game Developers Conference 2024, Microsoft ha svelato al pubblico una delle caratteristiche più interessanti della versione Windows 11 24H2, attesa ricordiamo per la seconda metà dell’anno con diverse nuove integrazioni che puntano sull’Intelligenza Artificiale. Durante una delle sessioni infatti, l’azienda di Redmond ha condiviso alcuni dettagli sulla funzionalità DirectSR e come questa aiuterà gli sviluppatori a implementare le diverse tecnologie di upscaling di AMD, Intel e NVIDIA per migliorare ulteriormente l’esperienza nei giochi.

Microsoft DirectSR faciliterà il lavoro degli sviluppatori e non solo

Bisogna intanto chiarire che Microsoft DirectSR (Super Resolution) non sarà un’alternativa a tecnologie di upscaling come NVIDIA DLSS, AMD FSR o Intel XeSS. Siamo di fronte invece a un’API sviluppata da Microsoft per venire incontro agli sviluppatori e alle problematiche (anche tecnico/economiche) che possono sorgere quando si cerca di implementare diverse tipologie di super resolution su un determinato titolo. Si tratta un lavoro piuttosto lungo che va ottimizzato volta per volta, con un sicuro impatto anche in termini di risorse e tempo utile.

Qui entra in campo Microsoft DirectSR che, secondo l’azienda, rende più semplice per gli sviluppatori supportare diverse tecnologie di upscaling senza testare volta per volta il proprio codice. Come funziona quindi DirectSR?

In sostanza, l’API Microsoft instrada variabili, parametri o altre informazioni a tutti gli upscaler come DLSS, FSR o XeSS; l’elaborazione dei dati necessari, che in precedenza veniva gestita dagli sviluppatori, ora viene gestita da Microsoft tramite DirectSR, senza dimenticare che potrà essere abbinata ad altre tecnologie basate su AI e gestite da NPU. Nelle prime build di Windows 11 24H2 abbiamo avuto un assaggio di Microsoft DirectSR, o meglio, di una funzionalità basata su Direct Super Resolution; si tratta di Auto SR (o Auto Super Resolution) che utilizza l’Intelligenza Artificiale per migliorare i dettagli in gioco ridimensionando automaticamente la grafica (dove supportato s’intende).

La Super Risoluzione automatica in Windows 11 funziona solo con i giochi e non è limitata ai dispositivi con NPU, poiché DirectSR funziona anche con le GPU. Detto questo, non si esclude a oggi che Microsoft possa estendere l’utilizzo di Auto SR anche ad altre app come Fotocamera e similari. Questi i nuovi dettagli condivisi dal produttore che, tra le altre cose, aveva anche parlato di un possibile arrivo di Auto SR su Windows 10, una volontà in realtà al momento ancora poco chiara.

