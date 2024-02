Microsoft punta sempre di più sull’intelligenza artificiale e su Copilot che, di mese in mese, si fa sempre più spazio all’interno di Windows 11 ed è disponibile anche come app per smartphone. Nella giornata di oggi, Microsoft ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Windows 11. Si tratta del nuovo Moment 5, un aggiornamento cumulativo ricco di novità con un focus su Copilot e sull’intelligenza artificiale.

Cosa c’è di nuovo per Windows 11

Il nuovo aggiornamento Moment 5 d Windows 11 è in fase di rilascio. Si tratta di un aggiornamento facoltativo (per ora) che può essere scaricato tramite Windows Update. Il rilascio di Moment 5 dovrebbe essere completo nel giro di pochi giorni. Il nuovo update introduce svariate novità e conferma la crescente attenzione di Windows per l’intelligenza artificiale.

Copilot, infatti, è in grado ora di gestire nuovi comandi, per gestire in modo ancora più completo il sistema operativo e il suo funzionamento. Il sistema può liberare spazio, eliminando i file temporanei, mostrare informazioni sul sistema, controllare la disponibilità di reti Wi-Fi (e collegarsi), gestire varie funzioni come il Bluetooth, il tema scuro, la modalità Non disturbare e altro ancora.

Ecco l’elenco completo delle funzioni:

Impostazioni:

Attiva/disattiva il risparmio batteria

Mostra le informazioni sul dispositivo

Mostra le informazioni di sistema

Mostra informazioni sulla batteria

Apri la pagina di Archiviazione delle Impostazioni

Accessibilità:

Avvia sottotitoli in tempo reale

Avvia il narratore

Avvia la lente d’ingrandimento dello schermo

Apri la pagina di accesso vocale

Apri la pagina delle dimensioni del testo

Apri la pagina dei temi di contrasto

Avvia l’input vocale

Informazioni sul dispositivo:

Mostra la rete Wi-Fi disponibile

Visualizza l’indirizzo IP del PC

Mostra lo spazio di archiviazione disponibile

Svuota il cestino

In sostanza, Copilot è ora molto più completo e integrato in modo profondo nel sistema operativo. L’obiettivo di Microsoft è rendere il suo assistente AI un tutt’uno con Windows 11, andando a incrementare, aggiornamento dopo aggiornamento, le sue potenzialità. Con Moment 5, in questo senso, sono stati compiuti passi importanti. Ci sono anche nuovi plug-in per Copilot, con l’integrazione di funzionalità realizzate in collaborazione con partner come Shopify, Klarna e Kayak.

Le altre novità

Da notare che l’intelligenza artificiale arriva anche nell’app Foto con il debutto della “gomma magica” che sfrutta l’AI per modificare le foto, ad esempio andando a eliminare elementi dallo sfondo e “ripulire” la foto. Si tratta di una funzione simile a quella introdotta da Google sugli smartphone Pixel ma che su Windows 11 potrà rivelarsi molto più utile, per via della maggiore semplicità con cui è possibile effettuare interventi di editing da desktop.

Novità anche per Clipchamp, ora in grado di eliminare i momenti di silenzio dai video e semplificare l’editing di un video. Migliora anche Accesso vocale, con la possibilità per gli utenti di impostare dei comandi vocali specifici e personalizzati per far eseguire precise attività al sistema operativo. Da notare anche una maggiore integrazione tra Windows 11 e il telefono Android che potrà essere utilizzato anche come webcam per le app di videoconferenza. Microsoft, inoltre, ha introdotto un nuovo sistema intelligente che suggerisce la disposizione delle finestre, per sfruttare al massimo spazio disponibile sullo schermo in base alle proprie necessità.

Novità anche per Windows Ink, con più app supportate (come Foto, Paint e WhatsApp) e più lingue supportate. C’è anche la funzione di condivisione dei contenuti tramite app di terze parti che si arricchisce con il supporto a WhatsApp, Snapchat e Instagram.

Disponibile l’anteprima pubblica di Microsoft Copilot for Finance

Tra le novità di oggi svelate da Microsoft c’è anche il lancio dell’anteprima pubblica di Microsoft Copilot for Finance, estensione role based di Copilot che punta a integrare l’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro dei team finance. Secondo Microsoft, l’AI è in grado di aiutare i team dedicati ai servizi finanziari nel prendere decisioni strategiche oltre che a snellire le attività finanziarie, ottimizzando le risorse a disposizione. Il sistema si integra con Excel, per l’analisi di fogli di lavoro particolarmente ricchi di dati (con l’AI che è in grado di rilevare le modifiche e i trend principali), oltre con Outlook e Teams.