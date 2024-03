Con l’arrivo della primavera, Huawei lancia una nuova edizione speciale per il suo Huawei Watch GT 4, sia in versione da 41 mm sia in quella da 46 mm: si chiama Huawei Watch GT 4 Spring Edition ed è già disponibile all’acquisto sul Huawei Store, anche in Italia.

Huawei Watch GT 4 Spring Edition non va a modificare la scheda tecnica dello smartwatch già in commercio, ma porta nuove colorazioni con doppio cinturino. Mette sempre a disposizione uno schermo AMOLED da 1,32 o 1,43 pollici (in base alla versione, da 41 o da 46 mm) con ghiera in metallo e corpo in acciaio inossidabile. affiancato da GPS, microfono, altoparlante e Bluetooth 5.2 per il collegamento a dispositivi Android e iOS; la batteria è da 323 o 524 mAh e secondo l’azienda garantisce un’autonomia di 14 o 7 giorni con utilizzo leggero.

Lo smartwatch integra la tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali Huawei TruSeen 5.5+, che promette una lettura della frequenza cardiaca più accurata del 30% rispetto al modello precedente, TruSleep 3.0 per l’analisi dei cicli del sonno, ed è compatibile con più di 100 modalità sportive (con tracciamento GNSS sul modello da 46 mm). Non mancano le più “classiche” funzionalità di questo genere di prodotti, come la possibilità di rispondere ai messaggi e di visualizzare le notifiche dello smartphone collegato.

Huawei Watch GT 4 Spring Edition è disponibile all’acquisto sul Huawei Store nelle varianti da 41 e da 46 mm e nelle versioni Brown (239 euro) e Milanese (279 euro), con secondo cinturino (rispettivamente Deep Sea Blue e Rose Pink) e con Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio fino al 7 aprile 2024. In più, in questi giorni sono disponibili le offerte di primavera, che mettono a disposizione uno sconto del 10% con il coupon ASPRING24. Digitando quest’ultimo nella sezione “Usa un codice coupon” del carrello, è possibile far scendere i prezzi a 216,10 euro e 252,10 euro, con spedizione gratuita e consegna in uno o due giorni.

