Come abbiamo visto, in questi giorni ha debuttato in Italia Paramount+, una nuova piattaforma che si unisce al già ricco mercato dell’intrattenimento streaming. Il servizio ha un costo di 7,99 euro al mese, oppure di 4,99 euro al mese per i primi 12 mesi se attivato entro il 25 settembre, ma non tutti sanno che risulta incluso senza costi aggiuntivi per molti clienti Sky a partire da oggi. Vediamo chi può averlo senza ulteriori esborsi e come attivarlo.

Paramount+ è incluso per i clienti Sky con il pacchetto Cinema

Paramount+ offre sin dal lancio più di 8.000 ore di contenuti in streaming tra film, serie TV e show televisivi, anche di produzione originale. Tra le produzioni già incluse e quelle in arrivo troviamo Star Trek: Strange New Worlds, Star Trek: Prodigy, la serie Showtime Halo (basata sui celebri videogiochi sci-fi), Tulsa King (serie TV con Sylvester Stallone), i prequel di Yellowstone 1883 e 1923 (con Helen Mirren ed Harrison Ford) e tanto altro. Tutto ciò senza contare le diverse produzioni italiane e di altri Paesi europei, i 150 contenuti originali internazionali in arrivo entro il 2025 e lo sbarco di Top Gun: Maverick (entro fine anno) e Scream 5.

Paramount+ ha un funzionamento simile a quello di altri servizi streaming, come ad esempio Disney+: l’abbonamento mensile è di 7,99 euro al mese (4,99 euro per 12 mesi con la promozione di lancio) e può essere interrotto di mese in mese senza alcun costo o penale. Se avete Sky Cinema nel vostro abbonamento Sky potete aderire all’offerta Sky e Paramount+ a partire da oggi, 23 settembre 2022, senza sborsare un solo euro in più: ecco come fare.

Come attivare l’offerta Paramount+ con Sky

Sky Glass

Se avete una delle nuove TV Sky Glass, lanciate in Italia proprio in questi giorni, dovete semplicemente aprire l’app Paramount+ dalla sezione App, dispositivi e digitale terrestre, eventualmente sfruttando l’assistente vocale (pronunciando “Ciao Sky” e “Attiva Paramount+“). In seguito dovrete selezionare “Attiva Paramount+ con Sky” e seguire le indicazioni sullo schermo per procedere.

Sky Q

Il discorso è simile al precedente: se avete un decoder Sky Q dovete aprire l’app Paramount+ dalla homepage o dalla sezione App, oppure utilizzare i comandi vocali (basta premere il tasto microfono del telecomando e pronunciare “Attiva Paramount+“). Dovrete poi selezionare “Attiva Paramount+ con Sky” e seguire le indicazioni sullo schermo.

My Sky

Se avete ancora un decoder My Sky dovete invece accedere all’area Fai da Te sul sito ufficiale Sky, selezionare Paramount+ nella sezione “Offerte per te” e seguire le indicazioni.

L’abbonamento Paramount+ potrà essere sfruttato solo sui dispositivi Sky? In realtà no. Dopo aver accettato i Termini e Condizioni e aver aderito all’offerta, verrete guidati nella creazione di un account Paramount+, che servirà per accedere al servizio streaming. Potrete guardare i contenuti sui dispositivi Sky e su altri dispositivi, come smart TV, smartphone, tablet e così via (la lista di quelli compatibili è disponibile sul sito). In modo simile a quanto accaduto con Peacock, ci sarà a disposizione anche una sezione On Demand dedicata. Non è previsto un limite di utilizzo rispetto ai dispositivi, ma solo rispetto al numero di streaming simultanei (due).

Il pacchetto Sky Cinema, oltre ai contenuti del servizio streaming, include più di 200 prime visioni ogni anno, il meglio delle pellicole del cinema italiano e internazionale, più di 20 film Sky Original ogni anno e oltre 1500 titoli di ogni genere per tutta la famiglia. Se desiderate abbonarvi a Sky potete farlo seguendo il link qui sotto, mentre se volete aggiungere Sky Cinema al vostro abbonamento già esistente potete recarvi nell’area Fai da Te del sito Sky.

Abbonati a Sky

Iscriviti a Paramount+ in offerta a 4,99 euro al mese (fino al 25 settembre) con Amazon Prime

Leggi anche: Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a settembre? Le novità tra film, serie TV e originals