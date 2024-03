Alla fine di febbraio Odysseus è diventato il primo veicolo privato ad allunare con la missione IM-1 di Intuitive Machines, una società di esplorazione spaziale con sede a Houston che è dietro lo storico primo sbarco sulla Luna avvenuto oltre mezzo secolo fa.

Il lander non era stato progettato per sopravvivere alla fredda notte lunare, ma dopo che il lander giapponese SLIM è tornato a funzionare nonostante l’errato orientamento dei pannelli solari, le speranze che Odysseus si risvegliasse non erano ancora perdute a Houston.

Il lander Odysseus conclude la missione lunare IM-1

Purtroppo la società ha annunciato che a partire dal 23 marzo, alle 10:30 ora standard centrale, i controllori di volo hanno deciso che le loro proiezioni secondo cui e il sistema di alimentazione di Odysseus non avrebbe completato un’altra chiamata erano corrette.

Il lander si è definitivamente spento dopo essere entrato nella storia come il primo veicolo commerciale a concludere un allunaggio.

Odysseus ha lasciato la Terra a bordo di un razzo Falcon di SpaceX e sebbene si trattasse di una missione senza equipaggio, il lander era dotato di una serie di strumentazioni per esplorare il suolo e raccogliere dati utili in vista delle future esplorazioni umane nell’ambito del programma lunare Artemis della NASA.

Nonostante l’atterraggio tutt’altro che morbido a causa di problematiche insorte con il sistema di navigazione principale, il lander è sopravvissuto e ha raccolto preziosi dati telemetrici e scientifici utili per gettare solide basi per l’imminente missione IM-2 prevista per la fine del 2024.

