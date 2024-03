L’interesse di Tesla verso la tecnologia di ricarica wireless dei veicoli elettrici non è esattamente un mistero e recenti indiscrezioni raccontano di come il costruttore statunitense sarebbe addirittura pronto al lancio ufficiale, che sembra destinato a coinvolgere il sempre molto chiacchierato Cybertruck.

Tesla e la ricarica wireless: forse ci siamo

Dal punto di vista tecnico — per quanto ne sappiamo —, la ricarica wireless per le auto elettriche dovrebbe essere ancora nelle prime fasi di sviluppo, anche se i vantaggi portati dall’implementazione di una simile tecnologia sembrano evidenti tanto per i costruttori quanto — soprattutto — per i clienti. Tra i produttori di veicoli EV maggiormente interessati a questa nuova tecnologia di ricarica figura ovviamente Tesla: meno di un anno fa, la compagnia di Elon Musk aveva acquisito Wiferion, un’azienda tedesca specializzata nelle soluzioni di ricarica wireless, soprattutto in sistemi di ricarica a induzione per furgoni, veicoli commerciali e carrelli elevatori a batteria. Pochi mesi più tardi, Tesla aveva rivenduto la società in questione, ma aveva scelto di tenere con sé il team di ingegneri, così da proseguire internamente lo sviluppo dei progetti relativi alla ricarica wireless.

Lo scorso anno, inoltre, Tesla aveva confermato il proprio interesse verso la tecnologia in discorso: il Chief Designer Franz von Holzhausen ed il Vice President of Vehicle Engineering Lars Moravy l’avevano dichiarato apertamente nel corso di un’intervista con Jay Leno:

“Oh, stiamo lavorando sulla ricarica induttiva. In questo modo, non sarà più necessario collegare qualcosa. Basterà entrare nel proprio garage, guidare sul pad ed il veicolo inizierà a ricaricarsi”.

Cybertruck da primato?

Come si può facilmente intuire, Tesla non è la sola azienda interessata a sviluppare questa tecnologia: numerose aziende di terze parti si stanno muovendo nella stessa direzione, tuttavia la società di Elon Musk potrebbe riuscire ad accaparrarsi un primato ragguardevole: la conferma che la tecnologia potrebbe debuttare molto presto arriva direttamente dal Manuale d’uso del Cybertruck liberamente accessibile a tutti sul sito di Tesla. A scovare e segnalare questo dettaglio è stato un utente di X: come potete vedere dal seguente screenshot, nel manuale d’uso di Tesla Cybertruck si parla chiaramente di Inductive Charger headers e le immagini raffigurano i connettori da scollegare a scopo di manutenzione.

Nella fattispecie, le immagini sono reperibili entrando nella sezione relativa alla batteria, poi in quella agli HV Battery Electrical Components (componenti elettrici ad alta tensione della batteria) e scorrendo fino alla voce Device Cluster Assembly (Remove and Install). Se siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli, ecco il link al sito ufficiale.

Detto ciò, dal momento che stiamo parlando del Manuale d’uso del Cybertruck, è lecito supporre che sarà proprio il pick-up truck EV il primo veicolo a marchio Tesla a potersi fregiare del supporto alla tecnologia di ricarica wireless.

Il costruttore aveva stuzzicato la fantasia di appassionati e addetti ai lavori in occasione del Tesla Investor Day 2023 e adesso, un anno più tardi, la nuova tecnologia sembra finalmente muoversi in maniera concreta verso il rilascio ufficiale. A dirla tutta, Tesla non è più tornata sull’argomento in tempi più recenti: le ultime dichiarazioni ufficiali risalgono proprio all’intervista di Jay Leno a von Holzhausen e Moravy sopra richiamata, ma l’inserimento di un riferimento esplicito in documenti pubblicamente accessibili costituisce un indizio parecchio concreto. Infatti, se la commercializzazione del Cybertruck ha portato tanti curiosi a volerne scoprire segreti e peculiarità, non è sempre necessario fare a pezzi il veicolo per saperne di più: Wes Morill, capo ingegnere del progetto Cybertruck, ha ripreso il post di cui sopra, ricordando agli utenti che non devono sempre scoprire tutto da soli: spesso è sufficiente consultare la documentazione ufficiale.

