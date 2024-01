Dal CES 2024 di Las Vegas, primo importante appuntamento di quest’anno per gli appassionati di tecnologia, arriva un’importante novità anche per il settore delle auto elettriche: Valeo, infatti, ha presentato Ineez Air Charging.

Si tratta di una soluzione di ricarica che, a dire del produttore, potrebbe essere in grado di rivoluzionare il settore delle auto elettriche, consentendo di migliorare uno degli aspetti che ancora oggi impediscono a questo genere di veicoli di ottenere il successo sperato dalle aziende che hanno deciso di scommettere sull’elettrico.

Valeo lancia Ineez Air Charging al CES 2024 di Las Vegas

Così come suggerisce il suo nome, Valeo Ineez Air Charging è una soluzione di ricarica wireless che si caratterizza per l’utilizzo di una frequenza operativa ultra bassa, circa 3 kHz, offrendo così un’esperienza di ricarica unica, più leggera (50% del peso di altri sistemi) e più semplice.

Tra i punti di forza del sistema creato da Valeo c’è anche un hardware semplificato, in modo da renderlo accessibile a tutti, mantenendo ad ogni modo un’efficienza elevata superiore al 90% dalla rete alla batteria.

Progettato per garantire la compatibilità in tutto il mondo con ogni wallbox, con la rete di ogni Paese e con tutte le auto, il sistema di Valeo offre funzionalità Vehicle-to-Grid (V2G) per qualsiasi soluzione di alimentazione e può essere applicato in tutti i luoghi di ricarica, sia pubblici che privati.

Il produttore ci tiene a precisare che Ineez Air Charging è versatile e dovrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Sempre a dire di Valeo, Ineez Air Charging è già pronto per un futuro in cui le auto autonome si ricaricheranno da sole su un’area di ricarica induttiva.

Forte di oltre 25 brevetti (che vanno dall’hardware al software, senza tralasciare la meccatronica) Valeo Ineez Air Charging sarà protagonista di apposite dimostrazioni al CES 2024 di Las Vegas.

In copertina il circuito “Arena del Futuro” in cui è stata provata la soluzione di Stellantis per ricaricare le auto elettriche in movimento