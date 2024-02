Da adesso anche in Italia è possibile ricaricare la propria automobile Tesla attraverso il proprio impianto fotovoltaico.

A partire dalla versione 4.30.5 dell’applicazione della casa automobilistica americana, i possessori di automobili Tesla che siano in possesso anche di Powerwall e, ovviamente, di un impianto fotovoltaico privato, possono selezionare la funzione “Ricarica con Fotovoltaico” (Charge on Solar nella versione americana) all’interno dell’app e sfruttare l’energia solare in eccesso immagazzinata dall’impianto per caricare la batteria della propria auto.

Come attivare Ricarica con Fotovoltaico di Tesla

La funzione, ora disponibile in Italia, Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito, può essere attivata semplicemente selezionando la propria auto dall’app Tesla e attivando “Carica con Fotovoltaico”. Si apriranno a quel punto una serie di opzioni avanzate tramite cui modificare il punto di ricarica e i limiti della stessa. Fatto ciò, ogni volta che l’auto verrà collegata alla wallbox questa utilizzerà automaticamente la ricarica tramite energia solare, passando a quella della rete elettrica “normale” durante la notte e incidendo dunque di meno sul costo della bolletta di quegli utenti che hanno un piano tariffario sull’energia elettrica basato sull’orario di utilizzo.

Quanta energia è necessaria per Ricarica con Fotovoltaico

Tra le FAQ presenti sul sito di Tesla appare la domanda “Perché il mio veicolo Tesla non si ricarica con l’impianto fotovoltaico quando sono presenti meno di 1,2kW di energia prodotta in eccesso dall’impianto?”. La risposta chiarisce che il veicolo Tesla ritarderà l’inizio della ricarica fino a quando l’impianto fotovoltaico non avrà prodotto almeno 1,2kW di energia stabile in eccesso. Questo per preservare la durata dell’apparecchiatura di ricarica e migliorarne l’efficienza tenendo in conto la variabilità dell’energia solare e dei carichi domestici.

Per poter accedere alla nuova funzione di ricarica è necessario possedere la versione 4.30.5 o successiva dell’App Tesla, un’auto Model S, X, 3 o Y aggiornata alla versione software 2023.32 o successiva e Powerwall con impianto fotovoltaico in versione 23.12.10 o successiva.