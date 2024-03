A poche ore dal debutto ufficiale avvenuto in occasione della GTC 2024, NVIDIA Blackwell B200 continua ad alimentare le discussioni di appassionati e addetti ai lavori, non solo per la potenza di calcolo senza precedenti dichiarata da NVIDIA, ma anche per una serie di innovazioni tecnologiche e un rapporto prestazioni/consumi nettamente superiore alla precedente generazione NVIDIA Hopper.

NVIDIA Blackwell B200 è senza dubbio il più potente chip destinato all’Intelligenza Artificiale mai concepito (e non solo), ma il progresso tecnologico così come le prestazioni raggiunte sono costate a NVIDIA un importante investimento in termini economici: si parla di 10 miliardi di dollari, impiegati per lo svilupppo e la realizzazione della GPU più evoluta al mondo. Inutile dire che NVIDIA ha ampiamente previsto di “rientrare” in questo investimento così come avvenne per Hopper H100/H200, ma questo si rifletterà inevitabilmente sui costi finali che, stando almeno alle prime notizie, sono a dir poco proibitivi. Ora vediamo quanto.

NVIDIA Blackwell B200: la nuova frontiera delle GPU per l’AI avrà un costo alto

Secondo un recente post su X dell’analista Tae Kim, l’azienda di Jen-Hsun Huang avrebbe speso un totale di 10 miliardi di dollari in sviluppo e ricerca per portare a termine la realizzazione della GPU Blackwell B200, una cifra che lascia a bocca aperta e che allo stesso tempo evidenzia la “sicurezza” di NVIDIA sul proprio progetto. L’azienda californiana è sicuramente motivata e fiduciosa per via dalle vendite dei propri chip per l’AI e i fatturati in continua crescita, tuttavia si parla di cifre importnti che costituiscono comunque un rischio anche per produttori del calibro di NVIDIA. Ma quanto costerà quindi una GPU NVIDIA Blackwell B200?

Secondo quanto riportato dallo stesso CEO NVIDIA alla CNBC, una singola GPU Blackwell B200 avrà un costo compreso tra i 30.000 e i 40.000 dollari, un prezzo salato per chi vorrà mettere le mani sul chip AI più avanzato al mondo. Voci di corridoio suggeriscono che una B200 costi ad NVIDIA poco più di 6.000 dollari, ma qui ancora mancano dati ufficiali per poter esprimere opinioni sensate o fare paragoni sui possibili ricavi rispetto alla generazione precedente.

NVIDIA Blackell B200 è un chip a dir poco imponente ed evoluto, integra al suo interno 208 miliardi di transistor divisi tra i due die GPU che comunicano con una velocità di 10 TB/s; a bordo troviamo importanti novità come la seconda generazione di Transformer Engine, interfaccia NVLink di quinta generazione a 1,8 TB/s (bidirezionale), RAS Engine dedicato, Secure AI e Decompression Engine di ultima generazione.

La potenza di calcolo è senza precedenti, ben 20 PetaFLOPS nel calcolo FP4, con prestazioni sino a 30 volte superiori nel campo dell’inferenza LLM e consumi nettamente inferiori alla precedente generazione. Le GPU B200 troveranno posto anche sui sistemi scalabili NVIDIA GB200, capaci di integrare in un singolo rack sino a 36 CPU e 72 GPU per una una potenza di calcolo in ambito AI training che raggiunge i 720 PetaFLOPS (per singolo rack così configurato).

