La nuova GPU per l’AI NVIDIA B200 ha rubato senza dubbio la scena a tutte le novità annunciate in occasione della GTC 2024, nonostante questo però, possiamo affermare che la protagonista indiscussa dell’evento rimane l’Intelligenza Artificiale in tutte le sue forme e soprattutto in tutti i settori dell’industria. In questo contesto non è passato inosservato un interessante annuncio che riguarda la partnership tra NVIDIA e produttori di chip come TSMC e Synopsys per velocizzare, anzi potremmo dire, rivoluzionare, il processo computazionale dietro alla realizzazione di un nuovo nodo produttivo.

I due chipmaker infatti hanno annunciato di aver implementato il software cuLitho di NVIDIA nella fase di produzione dei più recenti processi produttivi, con risultati che sono a dir poco impressionanti se si pensa alla produzione a medio e lungo periodo.

Il tool NVIDIA cuLitho aiuta i produttori a superare i limiti tecnologici attuali

Stando a quanto riportato nella nota ufficiale, l’implementazione del software NVIDIA cuLitho permetterà una netta svolta nella fase di realizzazione dei nodi produttivi di prossima generazione. Nel dettaglio si fa riferimento all’attuale nodo a 2nm e alla difficoltà di realizzare transistor sempre più piccoli e complessi, vedi ad esempio con tecnica High-NA EUV. La realizzazione e la produzione dei chip attuali più avanzati richiede non solo risorse in fatto di logistica (macchinari), energia e manodopera, ma anche una potenza computazionale molto elevata che inevitabilmente impatta su tutta la catena in quanto a tempistica e costi.

Per fare un esempio pratico, un tipico workload che impiega 40.000 CPU necessita di circa 30 milioni di ore di computazione per essere completato, mentre un sistema con 350 GPU NVIDIA H100 che implementano NVIDIA cuLitho permette di abbattere di 60 volte i tempi di esecuzione. Il tool NVIDIA, annunciato in realtà lo scorso anno, è stato potenziato con l’Intelligenza Artificiale generativa, riuscendo a duplicare le prestazioni e per questo non è passato inosservato agli occhi di aziende del calibro di TSMC.

NVIDIA cuLitho si integra alla perfezione nel processo litografico ed è progettato per spostare il carico di lavoro della litografia computazionale sulle GPU riducendo la quantità di tempo necessaria per completare un determinato worload. Visti i volumi di produzione, TSMC è sicuramente tra le aziende che più potranno beneficiare di questa nuova tecnologia che, a quanto pare, sta già dando i primi risultati e a breve dovrebbe essere adottata anche da altre aziende del settore. A tal proposito riportiamo le dichiarazioni del CEO TSMC, C.C Wei:

Il nostro lavoro con NVIDIA per integrare l’elaborazione accelerata da GPU nel flusso di lavoro TSMC ha portato a grandi balzi in avanti nelle prestazioni, un notevole miglioramento del throughput, tempi di ciclo ridotti e requisiti di alimentazione ridotti. Stiamo portando NVIDIA cuLitho in produzione presso TSMC, sfruttando questa tecnologia di litografia computazionale per guidare un componente critico dello scaling dei semiconduttori.

