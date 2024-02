In termini di capitalizzazione di mercato, in un giorno NVIDIA ha superato sia Amazon che Alphabet (Google), la holding proprietaria di varie realtà tra le quali Google.

Bloomberg riporta che le azioni di NVIDIA ora valgono ora 1,83 trilioni di dollari, contro gli 1,82 del proprietario di Google, il che rende il produttore di chip di Santa Clara la quarta azienda più preziosa al mondo, dopo Microsoft (3,04 trilioni di dollari), Apple (2,84 trilioni di dollari) e Saudi Aramco.

NVIDIA ora è la quarta azienda più ricca del mondo, grazie all’IA

NVIDIA sta attualmente realizzando il chip H100 che alimenta la maggior parte dei modelli di intelligenza artificiale in uso oggi, incluso ChatGPT di OpenAI e la maggior parte dei progetti di Microsoft, Meta e Amazon focalizzati sull’IA.

I colossi tecnologici sono in corsa per la supremazia nel campo dell’IA e quindi hanno bisogno di molti chip specifici per essere competitivi, la maggior parte dei quali vengono acquistati proprio da NVIDIA che quindi si trova in una posizione di vantaggio.

Le big tech stanno cercando di creare internamente dei chip per l’intelligenza artificiale per evitare di dipendere dalla concorrenza, ma NVIDIA è vicina a rilasciare il chip H200 che probabilmente stabilirà un nuovo standard in questo ambito.

Nel frattempo anche produttori storici di chip come Intel e AMD stanno comprensibilmente lavorando sui propri chip che potrebbero rivaleggiare con l’H200, ma dovranno affrettarsi per evitare che NVIDIA prenda una posizione di monopolio.

