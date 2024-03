A poche ore dall’evento che potrebbe mostrare al pubblico i nuovi Microsoft Surface Pro 10 e Surface Laptop 6, dalla rete arrivano fresche indiscrezioni sulla roadmap Microsoft riguardo il lancio dei dispositivi di nuova generazione (o PC se preferite) pensati per l’AI e le nuove funzionalità che saranno implementate su Windows 11 nel corso dell’anno.

Come discusso nel nostro precedente articolo infatti, il 21 marzo è atteso il debutto della nuova gamma Surface 2024, una linea di prodotti che arriverà sul mercato sia con piattaforma Intel Core Ultra che con Qualcomm Snapdragon Elite X. Domani saranno protagonisti i modelli basati su tecnologia Intel, mentre secondo il report di Engadget per le varianti con Snapdragon Elite X dovremo aspettare circa due mesi. Ma vediamo tutti i dettagli.

I nuovi Surface con CPU Arm potrebbero arrivare il 20 maggio

Ricapitolando, l’introduzione della nuova gamma Microsoft Surface sarà “spalmata” a quanto pare su due o tre eventi distinti, il tutto andando di pari passo alle novità in ambito Intelligenza Artificiale che Microsoft annuncerà da qui ai prossimi mesi. Domani vedremo verosimilmente i primi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 con processori Intel Core Ultra ottimizzati per i carichi AI grazie alla NPU dedicata, mentre il 20 di maggio, ovvero il giorno prima della tanto attesa Microsoft Build (per gli sviluppatori), ci sarà un evento dedicato alla sola stampa denominato “AI vision across hardware and software“, verosimilmente con il lancio o un’anteprima dei Surface che utilizzano la piattaforma Snapdragon Elite X.

Come le varianti Intel, anche i modelli basati su chip Arm Qualcomm punteranno tutto sull’Intelligenza Artificiale e le più recenti implementazioni in Windows 11 e Copilot; Surface Pro 10 con Snapdragon Elite X manterrà ovviamente il display OLED (atteso sul modello Intel Core Ultra) con linee molto simili al suo predecessore, mentre per Surface Laptop 6 ci si aspetta un cambiamento più radicale in fatto di design. L’utilizzo di piattaforme hardware di ultima generazione consentirà ai nuovi Microsoft Surface di ottenere un balzo significativo nelle prestazioni, migliorando in modo sostanziale l’efficienza energetica e di conseguenza i consumi della batteria, con possibilità concrete di vedere per la prima volta dispositivi di questo tipo con autonomia estesa a tutta la giornata. Miglioramenti arriveranno anche sul versante connettività, rete e capacità I/O, senza dimenticare eventuali novità che riguardano il sistema di dissipazione.

Le novità Microsoft come detto non si limitano al solo lato hardaware, anzi il è vero il contrario. All’evento in programma per il 20 maggio i riflettori saranno puntati anche sulle nuove funzionalità di Windows 11 basate sull’Intelligenza Artificiale, che potrebbero includere il tanto chiacchierato AI Explorer, atteso al debutto ufficiale su Windows (per tutti) con l’aggiornamento Windows 11 versione 24H2; la nuova versione del sistema operativo Microsoft porterà anche altre novità come una nuova funzionalità di sottotitoli in tempo reale che traduce automaticamente il testo in una lingua di destinazione, nonché una funzionalità Super Resolution simile alla tecnologia DLSS di NVIDIA.

