Secondo l’ultimo report prodotto dai colleghi di The Verge, Microsoft annuncerà la nuova gamma di dispositivi Surface il prossimo 21 di marzo. I dettagli trapelati nelle scorse ore, ripresi anche da Windows Central, sono abbastanza succulenti ma in concreto non si discostano molto dalle indiscrezioni delle scorse settimane, confermando sostanzialmente che i nuovi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 porteranno diverse novità sotto il profilo dell’hardware e del design, puntando molto su Windows 11 e le nuove funzionalità implementate dall’azienda di Redmond in fatto di Intelligenza Artificiale.

Microsoft Surface Pro 10 e Surface Laptop 6: tutto quello che sappiamo

Con la premessa che Microsoft al momento non ha confermato o smentito la notizia, fonti vicine all’azienda sono concordi che il lancio sia ormai prossimo, fissato appunto per il 21 marzo. Ma cosa possiamo aspettarci dai nuovi Surface? Stando ai dati raccolti a oggi, pare ormai certo che i nuovi Surface saranno i primi PC Microsoft a utilizzare sia i recenti processori Intel Core Ultra che la piattaforma Arm con Qualcomm Snapdragon X Elite, entrambi ottimizzati per gli applicativi AI e per questo dotati di una NPU dedicata di nuova generazione; si tratta di una novità di non poco conto, soprattutto per quanto riguarda la nuova versione di Surface Laptop, secondo noi decisamente allettante con una soluzione Arm come lo Snapdragon X Elite.

L’utilizzo di piattaforme hardware di ultima generazione consentirà ai nuovi Microsoft Surface di ottenere un balzo significativo nelle prestazioni, migliorando in modo sostanziale l’efficienza energetica e di conseguenza i consumi della batteria, con possibilità concrete di vedere per la prima volta dispositivi di questo tipo con autonomia estesa a tutta la giornata. Miglioramenti arriveranno anche sul versante connettività, rete e capacità I/O, senza dimenticare eventuali novità che riguardano design, display e sistema di dissipazione.

Parlando di design, Surface Pro 10 non dovrebbe stravolgere quelle che sono le linee estetiche dell’attuale Surface Pro 9; ci saranno sicuramente delle novità, ma la vera differenza, oltre alla piattaforma hardware, dovrebbe risiedere nel display, in questo caso un OLED antiriflesso con supporto HDR. A bordo dovrebbe trovare posto anche una nuova webcam ultrawide potenziata con effetti AI Studio e un lettore NFC, senza dimenticare tutte le nuove funzionalità abbinate all’Intelligenza Artificiale (vedi Copilot ecc). Al contrario, Surface Laptop 6 dovrebbe presentare un design decisamente più rivisto, con cornici del display più sottili e chassis con angoli arrotondati; a bordo troverà posto anche un nuovo touchpad tattile, tasto Copilot dedicato e una nutrita dotazione di porte tra cui due USB-C e una USB-A.

Oltre alla parte hardware e del design, c’è da dire anche che le versioni 2024 di Surface Pro e Surface Laptop saranno tra i primi dispositivi sul mercato a supportare appieno le nuove funzionalità AI che Microsoft implementerà su Windows 11 nel corso dell’anno. Tra queste troviamo ovviamente Copilot, ma anche funzionalità come sottotitoli e traduzioni in tempo reale, upscaling nei videogiochi con sincronizzazione degli FPS, effetti Windows Studio migliorati e una nuova funzionalità chiamata “AI Explorer”, una sorta di Copilot avanzato che dovrebbe ulteriormente “trasformare” l’esperienza utente, risultando un vero e proprio spartiacque tra un PC standard e un PC AI (vedremo).

Ecco quando dovrebbero arrivare i nuovi Microsoft Surface

In attesa del 21 di marzo, o comunque di una qualche indicazione da parte delle stessa Microsoft che confermi in qualche modo la data di debutto ufficiale, vi lasciamo con gli ultimi dettagli che riguardano la tabella di marcia che dovrebbe seguire l’azienda per il lancio dei nuovi Surface.

A quanto pare Microsoft avrebbe intenzione di spedire Surface Pro 10 e Surface laptop 6 in due ondate; ad aprile dovrebbero arrivare le versioni Intel Core Ultra, mentre i modelli con Snapdragon X Elite saranno commercializzati a giugno, verosimilmente con una variante custom del SoC Qualcomm.

Potrebbe interessarti anche Migliori notebook di Marzo 2024: ecco i nostri consigli