HONOR mantiene la promessa, e come anticipato il 12 marzo svela una coppia di nuovi indossabili. Stiamo parlando dell’attesa HONOR Band 9 e di HONOR Watch GS4, due prodotti che si inseriscono nello stesso settore di mercato ma in fasce diverse. È importante notare, inoltre, che se HONOR Band 9 è destinata ad un lancio sul mercato globale, per il momento HONOR Watch GS4 compare solo sul sito cinese della compagnia.

HONOR Band 9: come prima, meglio di prima

Con HONOR Band 9 il brand cinese dà seguito a una dinastia di successo con un aggiornamento che conserva l’approccio della generazione precedente migliorandone però vari aspetti.

Se una volta le smartband si distinguevano dagli smartwatch già ad un primissimo sguardo per la presenza di un display sensibilmente più piccolo, ormai da qualche anno l’industria ha voltato pagina proponendo soluzioni ibride, con schermi sempre più grandi.

Ed è il caso anche di HONOR Band 9 e del suo display AMOLED rettangolare da 1,57 pollici con risoluzione di 402 x 256 pixel (era da 1,47 pollici con risoluzione 364 x 198 pixel sul modello precedente), densità di 302 PPI e refresh rate a 60 Hz.

HONOR è anche intervenuta sulla resa estetica dello schermo, che ora oltre ad essere più ampio e risoluto è anche protetto da un vetro curvo ai bordi grazie al quale il raccordo con la cassa (realizzata ancora una volta in plastica) risulta più armonioso rispetto al passato.

Band 9 misura 43mm × 27,88mm × 9,49mm e pesa appena 16,3 grammi (cinturino escluso). Per la connessione con gli smartphone (dispositivi con Android 9.0 o versioni superiori e iPhone con iOS 11 o versioni successive) il nuovo fitness tracker si affida al Bluetooth 5.3 e all’app HONOR Health. È prevista una versione NFC, almeno per il mercato cinese: resta da vedere se arriverà anche da noi.

Sul fronte delle funzionalità c’è tutto quello che ci si può aspettare da un prodotto di questo tipo: monitoraggio del battito cardiaco e del sonno, misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e dello stress, e l’immancabile supporto a 96 diverse modalità sportive. Il tutto condito da un’impermeabilità fino a 5 ATM.

Per quanto riguarda le chiamate e le notifiche c’è solo la possibilità di visualizzarle al polso, ma non di rispondere sfruttando la smartband. Un classico per questa categoria, compensato però da una batteria che secondo i dati forniti dal produttore garantisce 14 giorni di autonomia e da un prezzo decisamente abbordabile: quello per il mercato cinese è di 249 yuan, che al cambio sono poco meno di 32 euro. Le colorazioni tra cui scegliere sono tre: nero, viola e azzurro. Non abbiamo ancora notizie precise a proposito della commercializzazione sul nostro mercato.

HONOR Watch GS4, un tocco di classe e di funzioni in più

Le opzioni con cinturino in pelle e la cassa circolare in metallo parlano chiaro: HONOR Watch GS4 si presenta come un prodotto decisamente più pregiato rispetto a Band 9, e dunque vicino a proposte come il recente HONOR Watch 4 Pro, svelato lo scorso autunno. Che si tratti di un dispositivo di fascia più alta la conferma anche il prezzo, che per il mercato cinese è di 999 yuan per la versione con il cinturino in silicone e 1.119 yuan, ovvero l’equivalente rispettivamente di circa 127 e 153 euro.

HONOR Watch GS4 arriva con una sola dimensione disponibile per la cassa in acciaio inossidabile, ovvero 45,9 mm, e però tre diverse colorazioni: verde, nera e argentata (solo l’opzione nera, la più economica, non prevede il cinturino in pelle, ma in silicone).

Il display circolare è un AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel e densità di 326 PPI. Il nuovo smartwatch di HONOR è equipaggiato con 4 GB di ROM e 32 GB di RAM, e a livello di sensoristica troviamo un pacchetto completo con accelerometro, giroscopio, sensore per la misurazione della frequenza cardiaca, sensore per la rilevazione della luce ambientale, sensore per la rilevazione della pressione dell’aria, NFC e Beidou+GPS+GLONASS+GALILEO+QZSS.

Proprio come per HONOR Band 9, la connessione con lo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.4 e l’impermeabilità è fino a 5 ATM. Qui però, oltre ad una sensoristica più avanzata e completa, c’è anche la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso. E tutto questo senza incidere particolarmente sul’autonomia, che con un uso non esagerato delle feature più avanzate secondo HONOR dovrebbe essere di 14 giorni.

Come detto in apertura, al momento HONOR Watch GS4 compare solo sul sito cinese del brand, e non ci sono quindi indicazioni che suggeriscano un lancio imminente anche sul mercato globale: solo il tempo potrà dirci quali sono i piani dell’azienda per questo nuovo prodotto.