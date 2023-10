A fianco del pieghevole HONOR Magic Vs2, HONOR ha annunciato ufficialmente sul mercato di casa anche un nuovo smartwatch di fascia alta, chiamato HONOR Watch 4 Pro.

Si tratta di un dispositivo piuttosto elegante che vuole ricordare un orologio da polso tradizionale senza rinunciare alle funzionalità tipiche degli smartwatch moderni, anche sul fronte della salute, mettendo a disposizione dell’utente un bellissimo display AMOLED LTPO. Scopriamo tutti i dettagli.

HONOR Watch 4 Pro è ufficiale in Cina

HONOR ha da poco annunciato, esclusivamente in Cina per il momento, il nuovo smartwatch di punta HONOR Watch 4 Pro, un dispositivo molto elegante e premium che sfoggia una cassa circolare (da 46 mm di diametro) realizzata in acciaio inossidabile, sulla quale (a destra) troviamo un pulsante e una corona girevole, metodi di interazione con lo smartwatch assieme al touchscreen supportato dal display.

A tal proposito, il display è uno dei pezzi forti di questo dispositivo: si tratta di un pannello AMOLED LTPO da 1,5 pollici con risoluzione 464 x 464 pixel e supporto all’Always-on Display. Attorno al display, almeno stando ai render, la cornice è sottilissima e, grazie ad alcuni quadranti ben studiati, lo smartwatch emula un orologio tradizionale (con tanto di complicazioni).

Il display è protetto da vetro mentre sul retro, nella parte dove troviamo la sensoristica addetta alla salute, troviamo plastica. Tra i sensori rientrano un cardiofrequenzimetro, un sensore per il livello di ossigeno nel sangue, ma anche un rilevatore di sonno e di stress. Gli algoritmi di Honor Heart Health, parte del software MagicOS 7.2, permettono, tra le altre cose, di rilevare la fibrillazione atriale e di monitorare i grassi bruciati.

Sul fronte dello sport, HONOR Watch 4 Pro è in grado di monitorare le attività sportive più comuni e si configura come alleato importante per i corridori che potranno andare a correre senza portarsi appresso lo smartphone: questo perché, a bordo, troviamo il GPS e il supporto alle eSIM (reti 4G), in modo da potere connettersi a internet ed effettuare o ricevere chiamate direttamente dallo smartwatch (che integra un altoparlante e un microfono). È presente anche l’NFC per i pagamenti.

Sul fronte della batteria, troviamo un’unità da 480 mAh che, stando a quanto dichiarato dall’azienda, permette un’autonomia di 14 giorni di utilizzo normale senza eSIM; sfruttando la eSIM, essa scende a 10 giorni. Il dispositivo si ricarica tramite ricarica wireless.

Scheda tecnica e immagini dello smartwatch

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche del nuovo HONOR Watch 4 Pro.

Dimensioni: 46,4 x 46,4 x 11,4 mm

x x Peso: 50 grammi (cinturino escluso)

(cinturino escluso) Materiali: vetro (fronte), plastica (retro), acciaio inossidabile 316L (cassa)

(fronte), (retro), (cassa) Cinturini: standard da 22 mm

Display: LTPO AMOLED da 1,5″ con risoluzione 464 x 464 pixel e supporto all’ Always-on Display

da con risoluzione x e supporto all’ Interazioni: un pulsante , corona rotante

, Audio: altoparlante e microfono integrati

e integrati Sensori: frequenza cardiaca , SpO2 , accelerometro , giroscopio , barometro , bussola , luce ambientale

, , , , , , Connettività e reti mobili: 4G (tramite eSIM), Bluetooth 5.2 , NFC , GPS

(tramite eSIM), , , Batteria: 480 mAh con ricarica wireless

con ricarica wireless Sistema operativo: MagicOS 7.2

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di HONOR Watch 4 Pro, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi di HONOR Watch 4 Pro

Il nuovo HONOR Watch 4 Pro è già disponibile al preordine in Cina, con le vendite effettive che inizieranno il prossimo 16 ottobre.

Lo smartwatch arriva nelle tre colorazioni Dark Green, Brown e Black: le prime due, leggermente più care, vengono proposte al prezzo di 1799 yuan (pari a circa 233 euro al cambio attuale); la terza viene proposta al prezzo di 1599 yuan (circa 207 euro).

Al momento non abbiamo informazioni circa l’eventuale commercializzazione dello smartwatch anche in Italia: dal momento che HONOR porta molti dei suoi prodotti, anche wearable, nel Bel Paese, è possibile che ciò avvenga nel giro di qualche settimana o di qualche mese.

