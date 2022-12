HONOR continua a rinnovare la sua gamma di dispositivi e, oltre a smartphone e tablet, non ha alcuna intenzione di abbandonare il settore dei wearable e, soprattutto, delle smartband. In queste ore, per il momento solo in Cina, HONOR ha svelato la nuova HONOR Band 7 che rappresenta un’evoluzione diretta della HONOR Band 6, già da tempo punto di riferimento del settore smartband anche in Italia.

Per quanto riguarda la nuova HONOR Band 7, per il momento, il dispositivo è stato annunciato esclusivamente in Cina ma potrebbe arrivare in Europa nel corso del primo trimestre del 2023. Vediamo i primi dettagli in merito al nuovo modello con cui HONOR punta a rinnovare il suo ruolo di riferimento del settore delle fitness band.

HONOR Band 7: la nuova smartband è ufficiale in Cina con poche novità rispetto al modello precedente

La nuova HONOR Band 7 appena svelata per il mercato cinese, come anticipato in precedenza, rappresenta un’evoluzione diretta della HONOR Band 6, sia nel design che nei contenuti. La scheda tecnica della smartband integra un display AMOLED con forma rettangolare e diagonale di 1,47 pollici e risoluzione di 282 PPI. Il display è protetto da un vetro 2.5D ed è racchiuso all’interno di una scocca in metallo lucido. Il peso complessivo è di 18 grammi.

Il nuovo dispositivo di casa HONOR è pensato per tracciare, con precisione, il proprio allenamento (c’è il supporto per oltre 96 modalità di allenamento) e per monitorare vari parametri come l’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e il sonno. Da segnalare, inoltre, un’autonomia dichiarata di 14 giorni che rappresenta un dato in linea con il modello precedente. In caso di uso intenso, invece, l’autonomia scende a 10 giorni.

HONOR ha confermato la presenza della ricarica rapida ma non ha fornito, per il momento, dettagli in merito. Ricordiamo, però, che la precedente HONOR Band 6 necessita di appena 10 minuti di ricarica per ottenere una carica successivamente per garantire fino a 3 giorni di utilizzo. in condizioni normali.

Non manca, naturalmente, il supporto al Bluetooth 5.2 e, per il mercato cinese, è prevista la presenza del chip NFC per i pagamenti (che potrebbe essere integrato anche nella versione europea della band). Sulla scocca è presente un tasto fisico laterale che consente di accedere alle varie funzionalità della band che, inoltre, risulta essere impermeabile fino a 5 ATM. La smartband di casa HONOR può essere abbinata a dispositivi Android 9.0 o versioni successive oppure a dispositivi iOS 11.0 o versioni successive.

La nuova HONOR Band 7 arriverà sul mercato, in Cina, dal prossimo 6 di gennaio. Il brand ha anticipato l’arrivo di tre colorazioni (Rose Pink, Cedar Blue e Magic Night Black). Per quanto riguarda il prezzo, invece, il listino è fissato in 249 Yuan che, al cambio attuale, equivalgono a circa 35 euro. In preordine, però, la band è scontata a 199 Yuan.

I primi dettagli in merito ad un’eventuale commercializzazione europea della nuova smartband dovrebbero emergere già nelle prossime settimane. Nel nostro mercato, le vendite potrebbero partire entro la fine del primo trimestre del 2023 con un listino in linea con quello del modello precedente, fissato intorno ai 50 euro. Ne sapremo di più, senza dubbio, nelle prossime settimane.

