HONOR ha da poco confermato che durante l’evento di lancio in programma il 18 marzo presenterà anche HONOR Band 9 e un nuovo HONOR Watch. L’azienda ha anticipato il lancio della nuova smartband tramite l’app HONOR Mall rivelando il design di HONOR Band 9 che appare simile a quello del predecessore. Il nuovo dispositivo indossabile sfoggia un quadrante rettangolare che si fonde con il cinturino, ma per ora la società non ha rivelato altro del prodotto.

HONOR Band 9 e un nuovo HONOR Watch arriveranno il 18 marzo

L’imminente fitness tracker di HONOR è stato recentemente certificato presso Bluetooth SIG confermando il supporto per la connettività Bluetooth 5.3, inoltre è stato elencato nella pagina di abbinamento dei dispositivi dell’app HONOR Sports and Health con la descrizione “braccialetto sanitario alla moda”, quindi possiamo aspettarci che HONOR Band 9 offra funzionalità incentrate sul monitoraggio della salute.

L’azienda ha anche anticipato il lancio di un nuovo smartwatch HONOR Watch all’evento del 18 marzo, ma i dettagli sono scarsi anche per questo dispositivo indossabile.

Altri dispositivi attesi all’evento includono gli smartphone HONOR Magic6 RSR Porsche Design e Magic6 Ultimate Edition, nonché il notebook HONOR MagicBook Pro 16, tuttavia l’azienda potrebbe rilasciare qualche altro dettaglio in merito ai prodotti che presenterà il 18 marzo.

Potrebbe interessarti: Come scegliere uno sportwatch? I migliori a Marzo 2024