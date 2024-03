Puntuale come ogni martedì mese, nelle scorse ore Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di Marzo, ovvero l’insieme di correzioni, aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità per sistemi operativi Windows, con particolare attenzione per Windows 11 e Windows 10. Il pacchetto di patch cumulative arriva a distanza di circa due settimane dal corposo aggiornamento con Moment 5, già ricco di novità per quanto concerne le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale e Copilot.

Andando nel dettaglio, Microsoft ha pubblicato l‘aggiornamento KB5035853 rivolto ai sistemi Windows 11 23H2 e 22H2, il pacchetto KB5035854 per Windows 11 21H2 e non per ultimo l’aggiornamento KB5035845 per tutti gli utenti Windows 10. Le novità sono diverse, come detto alcune già note, ma non per questo meno importanti se pensiamo ad esempio a chi sta utilizzando una versione obsoleta del sistema operativo Microsoft. Ma andiamo con ordine.

Tutte le novità del Patch Tuesday per Windows 11 e Windows 10

Come anticipato sopra, diverse delle novità di questa nuova versione di Windows 11 erano già state anticipate con la patch rilasciata dall’azienda di Redmond a fine febbraio, incentrata soprattutto sulle funzionalità legate all’AI con Copilot. Dando uno sguardo alle note di rilascio però, spiccano comunque interessanti e importanti aggiornamenti, tra questi non si può omettere l’introduzione del supporto per lo standard USB4 a 80 Gbps.

La patch in questione risolve poi l’errore 0x800F0922 segnalato da svariati utenti nella fase di installazione degli aggiornamenti tramite Windows Update, problematiche minori per la rete WiFi, le stampanti e la gestione della sospensione dei dispositivi. Tra le new-entry segnaliamo poi una nuova funzionalità che permette di usare lo Strumento di cattura per modificare foto o screenshot da un dispositivo Android, con la possibilità tra l’altro di ricevere notifiche sul PC quando il dispositivo acquisisce una nuova immagine.

Ulteriori aggiornamenti/correzioni da segnalare sono relativi alla pagina delle impostazioni di Collegamento al telefono, ora denominata Dispositivi mobili, nonché alla risoluzione di un altro fastidioso problema su Windows 11 come il blocco casuale della home page delle impostazioni; ultima non per importanza, l’app Windows Backup non verrà più visualizzata nell’interfaccia utente nelle aree geografiche in cui l’app non è supportata.

Passando a Windows 10 e al pacchetto KB5035845, l’elenco è più corto ma non per questo meno importante. In questo caso si segnalano un totale di nove aggiornamenti tra cui spicca sicuramente la possibilità di condividere URL con applicazioni come Gmail, Facebook, LinkedIn o WhatsApp utilizzando la funzionalità di condivisione nativa presente in Windows. Al pari di Windows 11 arrivano poi novità per Windows Backup, insieme ovviamente alla risoluzione di 60 vulnerabilità e falle critiche (ben 18) che permettevano l’esecuzione di codice da remoto. Rimanendo in tema Windows 10, segnaliamo inoltre che a giugno 2024 è prevista la fine del supporto per le versioni Windows 10 21H2 Enterprise, IoT Enterprise ed Education.

I nuovi aggiornamenti di Microsoft per sistemi Windows 11 e Windows 10 arrivano come di consueto attraverso il canale Windows Update; per chi invece volesse scaricare manualmente i singoli pacchetti può consultare il Microsoft Update Catalog con i link diretti che lasciamo a seguire:

