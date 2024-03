Microsoft è nota per spingere i suoi prodotti tramite Windows con una certa sfacciataggine. Un esempio è il suo browser Edge che viene propinato agli utenti fino allo sfinimento.

Visto che buon sangue non mente, il colosso di Redmond sta provando a spingere anche Copilot e recentemente ha deciso di farlo a monte di tutto, ovvero sin dalla schermata di blocco di Windows 11, come per Bing e Microsoft Rewards.

Recentemente diversi utenti di Windows 11 sono rimasti infastiditi nel vedere apparire un enorme codice QR sulla schermata di blocco di Windows 11, la cui scansione li ha indirizzati al sito Web Copilot di Microsoft che a sua volta ha consigliato loro di scaricare le app dedicate per Android e iOS.

Le lamentele su Reddit non si sono fatte attendere, poiché la trovata di Microsoft non era nemmeno accompagnata da una nota di rilascio, dimostrando una certa prepotenza nei confronti degli utenti Windows 11.

Microsoft voleva solo educare gli utenti all’uso di Copilot

Neowin ha contattato Microsoft che ha affermato che il codice QR aveva lo scopo di “istruire” gli utenti di Windows 11 all’uso di Copilot per dare valore alle esperienze dei suoi clienti. Ecco la risposta integrale dell’azienda:

“La notifica era semplicemente un modo per educare gli utenti e da allora è stata sospesa. Diamo valore alle esperienze dei nostri clienti e impariamo sempre a determinare cosa è più prezioso e per chi.”

In seguito alla reazione negativa della community, Microsoft ha poi sospeso l’implementazione di questo codice QR, tuttavia la trovata non fa altro che confermare la tendenza di Microsoft a propinare i suoi prodotti e servizi tramite Windows 11.