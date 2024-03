A partire dal 5 marzo 2025 non sarà più possibile scaricare applicazioni Android su Windows 11 tramite l’Appstore di Amazon.

L’annuncio, affidato a questo documento di supporto, afferma che: “Microsoft sta terminando il supporto per il Sottosistema Windows per Android™️ (WSA). Di conseguenza, l’Appstore di Amazon su Windows e tutte le applicazioni e i giochi dipendenti da WSA non verranno più supportati a partire dal 5 marzo 2025.”

Si interrompe così, dopo neanche tre anni, la collaborazione tra Microsoft ed Amazon. L’operazione di portare le app Android su Windows, nata probabilmente come risposta alla possibilità di utilizzare applicazioni iOS su macOS, si è scontrata con il mancato accordo tra Microsoft e Google per portare su Windows Google Play Store. L’alternativa di usare l’appstore di Amazon si è rivelata subottimale e per questo motivo, con tutta probabilità, Microsoft ha deciso di fare un passo indietro.

Che fine faranno le nostre applicazioni Android su Windows 11?

L’accesso alle applicazioni Android che abbiamo già scaricato tramite Amazon Appstore rimarrà disponibile anche dopo l’interruzione del servizio e, come garantisce Amazon, agli sviluppatori avranno la possibilità di rilasciare aggiornamenti per le proprie app fino alla chiusura completa di Amazon Appstore su Windows. A partire dal 6 Marzo 2024, invece, gli utenti non saranno più in grado di cercare l’Appstore di Amazon o applicazioni dipendenti da WSA sul Microsoft Store e gli sviluppatori non potranno più rilasciare nuove applicazioni pensate per Windows nello store.

Entrambe le società hanno precisato che si impegneranno a rendere la transizione meno traumatica possibile ma il dato di fatto è che a un anno da qui, a meno di annunci a sorpresa, non avremo più modo di utilizzare applicazioni Android su Windows.